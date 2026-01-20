Kianna Underwood, actriz infantil a principios de los 2000, ha fallecido tras sufrir un atropello en Nueva York. Tenía 33 años y llevaba dos décadas alejada de la interpretación.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado viernes muy cerca de Brooklyn. El autor todavía no ha sido identificado, puesto que se dio a la fuga tras el choque que ocasionó su muerte.

Las fuentes policiales han revelado a TMZ que Underwood sufrió un traumatismo severo en la cabeza y el torso a causa del atropello provocado por un "desconocido sospechoso". La joven quedó inmóvil en la carretera, tras haber sido arrastrada durante casi dos calles por el vehículo, y su muerte se declaró en cuanto llegaron los servicios de emergencia al lugar.

Kianne debutó en la industria del cine con la comedia The 24 hour woman, teniendo tan solo 4 años. En aquella misma época prestó su voz para la serie de animación Pequeño Bill; mientras que su papel más reconocido llegó en 2005 con la serie de Nickelodeon All That.

Sin embargo, Kianna Underwood se retiró de la interpretación ese mismo año y no volvió a aparecer en ninguna producción ni en cine ni en televisión.

Las investigaciones sobre el accidente siguen en marcha, buscando así al responsable de este dramático acontecimiento tras su desaparición del lugar.