Liam Hemsworth posa con su prometida y habla de su llegada a The Witcher tras sustituir a Henry Cavill

El 30 de octubre se estrena en Netflix la temporada 4 de The Witcher donde Liam Hemsworth coge el testigo de Henry Cavill para interpretar a Geralt de Rivia después de que el actor de Superman abandonara la serie.

Ahora, Liam ha asistido a la premiere de la ficción donde ha posado junto a su prometida, la modelo Gabriella Brooks. El australiano empezó su relación a finales de 2029 y el pasado mes de septiembre anunciaron su compromiso.

Además, sobre la alfombra roja del evento Hemsworth ha hablado sobre su trabajo en la serie: "Llevo dos años trabajando en ello y me he entregado por completo. Me importa mucho este personaje y aprecio mucho el cariño de los fans por este mundo y este personaje. Y, ya sabes, estoy emocionado de que la gente lo vea, sí".

"Tenía muchas ideas y cosas que, ya sabes, surgieron de leer los libros, jugar y ver la serie. Todas estas ideas surgieron sobre mi interpretación personal del personaje. Y, al final, tuve que interpretar la historia que nos dieron, y con todas estas ideas, tuve que esperar a que llegaran los momentos para materializarlas" explica.

Para seguir diciendo: "Cuando retomo esta parte del viaje, se encuentra en una verdadera encrucijada de lucha y duda, en una situación en la que no creo que haya estado mucho en su vida. Así que tuvimos que trabajar en eso".

La showrunner de The Witcher, Lauren Hissrich, añadió sobre la incorporación de Liam Hemsworth: "Llegó el primer día, asumió el papel y simplemente llenó el espacio. Y lo que me parece genial es que logró conservar muchas de las características de Geralt que conocemos y amamos, porque interpreta al mismo personaje que ya se originó. Al mismo tiempo, aporta ligereza y sentido del humor. Es muy seco. Se siente muy cómodo consigo mismo, tiene mucha confianza".

Sin duda es un reto interpretar a un personaje que ya todo el mundo conocía en la persona de Henry Cavill. Ahora, toca esperar para ver el resultado final.