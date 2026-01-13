Kit Harington confiesa su colosal enfado con los fans que pidieron rehacer el final de Juego de Tronos: "Fue un nivel de idiotez"

Mientras el universo de Juego de Tronos se prepara para una nueva etapa en HBO con el inminente estreno de El Caballero de los Siete Reinos y el desarrollo de nuevas temporadas de La Casa del Dragón, una de las heridas más famosas de la franquicia ha vuelto a abrirse. El polémico final de la serie original sigue generando debate años después, y ahora ha sido Kit Harington quien ha reavivado la conversación con unas declaraciones tan directas como poco habituales.

El interprete de nuestro queridísimo Jon Snow, Kit Harington, ha reconocido en una entrevista con The New York Times que aquella campaña le provocó una gran indignación: "Eso me enfureció de verdad, ¿Cómo se atreven?", ha confesado el actor.

Kit Harington como Jon Snow en la temporada 4 de Juego de Tronos en 2014 | Cordon Press

El intérprete ha defendido el trabajo de los creadores de la serie, David Benioff y D. B. Weiss, y ha recordado que tuvieron que cerrar la historia sin contar con el material original de George R. R. Martin, cuyas novelas siguen sin concluirse. Para Harington, ese contexto hace que la petición de los fans resulte especialmente injusta.

"Creo que fue un nivel de idiotez que solo puede surgir a través de las redes sociales", ha añadido, dejando claro que considera que la iniciativa cruzó una línea al cuestionar públicamente el esfuerzo del equipo creativo.

Mientras tanto, HBO continúa apostando por Poniente con nuevas producciones, demostrando que, pese a las polémicas del pasado, el legado de Juego de Tronos sigue más vivo que nunca.