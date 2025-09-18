Éramos mentirosos renueva por una segunda temporada: "Todavía quedan muchos secretos enterrados"

Prime Video ha anunciado que ha encargado una segunda temporada del exitoso thriller de misterio Éramos mentirosos. Basada en la novela superventas de E. Lockhart, la segunda temporada de Éramos mentirosos se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios del mundo.

En la primera temporada, Éramos mentirosos sigue a Cadence Sinclair Eastman y su estrecho círculo apodado "los Mentirosos", durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclair son parte de la élite de Estados Unidos, conocidos por su atractivo físico, fortuna familiar y envidiable unión. Pero después de que un misterioso accidente cambie la vida de Cadence para siempre, todos, incluidos sus queridos Mentirosos, parecen tener algo que ocultar.

"Nos encantó hacer esta serie con personas tan increíbles", han dicho Julie Plec y Carina AdlyMacKenzie. "La respuesta de los fans ha sido muy especial. Todavía quedan muchos secretos enterrados en la Isla Beechwood y estamos deseando desenterrarlos".

"MacKenzie y Plec tienen planes muy grandes para la segunda temporada, incluyendo todo lo que los lectores de los libros están deseando ver en la pantalla… y también muchas sorpresas", ha confesado E. Lockhart.

"La renovación para la segunda temporada de Éramos mentirosos es otra prueba del extraordinario talento de Julie y el resto del equipo" ha declarado Erin Underhill, Presidente de Universal Television. "Esta serie, que Julie y Carina han creado de una forma maravillosa a partir de los queridos libros de E. Lockhart, sin duda merece una inmersión más profunda. Estamos muy agradecidos a Amazon MGM Studios por su colaboración".

"Era obvio que teníamos que profundizar en el emocionante mundo de las novelas de E. Lockhart con una segunda temporada de Éramos mentirosos" ha dicho Laura Lancaster, Head of Co-Production and Ongoing Series en Amazon MGM Studios. "Junto al increíble reparto, las showrunners Julie Plec y Carina AdlyMacKenzie hicieron un maravilloso trabajo dando vida a las novelas para los clientes de Prime Video en todo el mundo, y estamos deseando ver lo que tienen preparado para la segunda temporada".

En el reparto de la primera temporada aparecen Emily Alyn (GossipGirl, TheBabysitter, Doctor Sueño) como Cadence Sinclair Eastman, ShubhamMaheshwari como GatPatil, Esther McGregor (Babygirl, Obi-WanKenobi) como Mirren Sinclair Sheffield, y Joseph Zada (Invisible Boys, Total Control) como Johnny Sinclair Dennis. Completan el reparto Caitlin Fitzgerald (Succession, ¿Quién es Anna?) como Penny Sinclair, MamieGummer (True Detective, The Good Fight) como Carrie Sinclair, Candice King (Crónicas Vampíricas, After. En mil pedazos) como Bess Sinclair, RahulKohli (iZombie, La caída de la Casa Usher) como Ed Patil, y David Morse (True Detective, La milla verde) como Harris Sinclair.

La primera temporada de Éramos mentirosos fue escrita por las showrunners Julie Plec (Crónicas vampíricas, Legacies) y Carina AdlyMacKenzie (Roswell, New Mexico, Los Originales), que también son productoras ejecutivas. Además, en la producción ejecutiva se encuentran Emily Cummins (TheEndgame, Vampire Academy) para My So-Called Company, Brett Matthews (Legacies), Pascal Verschooris (Crónicas vampíricas) y la autora de la novela E. Lockhart. Universal Television, división de Universal Studio Group, y Amazon MGM Studios están detrás del proyecto.