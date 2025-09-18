Dominic Purcell ya no luce como en Prison Break con esta barba como Papá Noel y el pelo blanco: ¡Irreconocible!

Dominic Purcell se convirtió en un rostro conocido para millones de espectadores gracias a su papel de Lincoln Burrows en la serie Prison Break, donde destacó no solo por su interpretación, sino también por su imagen imponente y musculosa.

Desde que conocimos al actor en la serie, siempre lo habíamos visto con el mismo look: cabeza rapada y barba afeitada.

Sin embargo, el actor ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de imagen radical que transforma por completo su apariencia, haciéndolo prácticamente irreconocible para quienes lo han seguido durante años.

Dominic Purcell | Cordon Press

El actor luce una barba blanca tupida con su pelo al natural, también blanco, una imagen que se aleja de un Dominic al que estamos acostumbrados para dejar paso a otro con una fachada más seria y madura.

Este cambio llega después del comienzo de su nueva vida junto a Tish Cyrus, madre de Miley Cyrus, con quien se casó en 2023.

La pareja demuestra su amor constantemente en redes sociales con fotos y comentarios que dejan ver su complicidad y lo enamorados que están.

Dominic compartía en un post de Instagram una foto natural junto a Tish y luciendo su nuevo look. El actor escribía unos corazones en el pie de foto, a lo que Cyrus le respondía comentando: "Eres todo", y otro corazón rojo.