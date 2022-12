Cuatro prepara la adaptación de 'The Voice' con ¿Isabel Pantoja en el jurado?

El pasado mes de febrero uno de los máximos directivos de Mediaset España afirmó públicamente que los programas de talento estaban agotados en nuestro país tras perder "su capacidad de sorpresa inicial". Según sus palabras, tan solo los realities como 'GH' y 'Supervivientes' tenían hueco en la parrilla televisiva. Fue una de las excusas con las que Telecinco intentó argumentar el fracaso de la última edición de 'Operación Triunfo'. El programa musical fue cancelado tras la emisión de 6 únicas galas debido a su baja audiencia.



Ahora, apenas medio año después, Mediaset España ha decidido apostar claramente por este género e inundar las parrillas de sus principales cadenas con sendos talent shows. Telecinco acaba de comenzar las grabaciones de la tercera temporada de 'Tú sí que vales', mientras que Cuatro se guarda bajo la manga uno de los formatos más exitosos del último año.



Según ha conocido en exclusiva Objetivo TV, la productora Boomerang TV prepara para Cuatro la adaptación española de 'The Voice', un talent show musical que difiere de otros formatos como 'OT', 'Factor X' o 'American Idol' al seleccionar a los concursantes basándose únicamente en sus habilidades vocales.



El programa cuenta con un jurado, como en 'Tú sí que vales'. La novedad radica en que los jueces están sentados de espalda a los participantes, mientras estos interpretan durante minuto y medio la canción que hayan elegido. Los miembros del jurado, reconocidos cantantes, serán a su vez maestros o entrenadores de los concursantes.



En el momento que los jueces se sientan atraídos por la voz de algún participante apretarán un pulsador que indicará su interés por ser su entrenador. Cada maestro podrá tener hasta ocho "alumnos", aunque tan solo 16 serán participantes de 'The Voice'.



¿DEBUTARÁ ISABEL PANTOJA COMO JURADO?

El jurado de 'The Voice' (La Voz) juega un papel primordial en el programa, por ello, en todos los países en los que el formato está siendo adaptado los jueces son figuras de primer nivel. En la versión norteamericana, en la NBC, 'The Voice' cuenta entre sus filas con Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine y Blake Shelton.



En México, la adaptación local del formato contará en su jurado con Lucero, Pedro Fernández y Pepe Aguilar. El cuarto miembro del jurado será Alejandro Sanz. Al parecer, el cantante español ya habría confirmado su participación en el programa, según varios medios mexicanos. 'La Voz… México' arrancará sus emisiones el 11 de septiembre a través de El Canal de las Estrellas.



En España, la adaptación se encuentra en una fase inicial, sin embargo, ya hay sobre la mesa propuestas para formar su jurado. Y una de ellas lleva el nombre de Isabel Pantoja. La tonadillera podría llegar a ocupar una de las cuatro plazas del programa como parte del acuerdo millonario alcanzado hace tan solo unas semanas con Mediaset España. Curiosamente esta misma semana Telecinco anunciaba la participación de su hijo Kiko Rivera como jurado en otro de sus espacios.



Mediaset no está dispuesta a que ninguno de sus grandes formatos sea nuevamente derrotado por la competencia. El batacazo de 'OT' dolió mucho. En este sentido, el Grupo pretende reforzar sus principales programas con la participación de polémicos y grandes personajes, a base de talonario. El jurado de 'Tú sí que vales', por ejemplo, contará con la participación de Kiko Rivera, Risto Mejide, José Luis Moreno y la cantante Merche.



Mediaset ha depositado grandes esperanzas en 'The Voice', por lo que la participación de Isabel Pantoja en el jurado supondría una gran promoción para el programa.



Por otro lado, la cadena continúa negociando con el torero Jesulín de Ubrique y su mujer Mª José Campanario con el fin de lograr un acuerdo similar al firmado con Isabel Pantoja. Tras una primera negociación fallida, máximos responsables de Mediaset España han vuelto a la carga para intentar que la mediática pareja pase a formar parte de su equipo de colaboradores. Telecinco quiere que el torero o su mujer tomen parte en la próxima edición de 'MQB: Más que baile'.



ACUERDO ENTRE BOOMERANGTV Y TALPA

La adaptación española de 'The Voice' es fruto del acuerdo alcanzado a principios de 2010 entre el Grupo Boomerang TV y la compañía holandesa Talpa Media para comercializar, conjuntamente y en exclusiva para España, los formatos del catálogo de Talpa.



Talpa Media, compañía holandesa con sede en Laren, es un grupo empresarial creado por John de Mol ('Gran hermano') que se dedica al desarrollo, producción y distribución de todo tipo de formatos que incluyen todo tipo de géneros televisivos, como el reality, el dating, los concursos o la ficción.