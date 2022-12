Han pasado 23 años desde que se estrenó la película 'El Club de la lucha', pero siguen saliendo a la luz nuevos detalles. Recientemente, Courtney Love ha desvelado en una entrevista que ella fue elegida para protagonizar junto a Brad Pitt la película, pero que la despidieron tras una fuerte pelea con el actor.

Así se lo contó a Marc Maron en el último episodio del podcast 'WTF'. Love afirmó que le dieron el papel de Marla Singer en 'El Club de la lucha', pero fue despedida por no querer aceptar la propuesta de Brad Pitt. Y es que el actor quería protagonizar una película sobre el líder de Nirvana, que se suicidó en 1994 a los 27 años.

Courtney Love y Kurt Cobain | Cordon Press

Courtney dijo que "no dejaría que Brad interpretara a Kurt" y que por eso "se volvió nuclear" cuando Brad Pitt le dijo que quería interpretar a su difunto esposo, Kourt Cobain. Eso la hizo estallar y comenzar así una fuerte discusión con el actor, al que incluso llegó a gritarle "¿Quién te crees que eres?".

Love también recordó que le dijo: "No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero... si no me entiendes, no entiendes a Kurt, y siento que no lo haces, Brad".

Tras esta discusión, Courtney Love admitió que fue su entonces novio, Edward Norton, el codirector del 'Club de la lucha', quien le dio la noticia de que estaba despedida. Finalmente, fue Helena Bonham Carter quien interpretó el papel de Marla Singer.