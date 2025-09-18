Charlie Hunnam, muy criticado por decir que el asesino en serie Ed Gein "era amable y humano": Lo interpreta en Monstruo

La temporada 3 de Monstruo: La historia de Ed Gein se estrena el próximo 3 de octubre en Netflix. En esta ocasión Ryan Murphy viaja hasta los años 50 para recrear uno de los casos que más ha marcado al cine de terror.

Y es que, la historia de Ed Gein sirvió de inspiración para los personajes psicópatas más famosos del cine. En esta ocasión, el actor Charlie Hunnam ha sido el encargado de dar vida a este asesino en serie.

Laurie Metcalf y Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

Durante los Premios Emmy, Hunnam habló con Variety sobre cómo fue meterse en este papel tan complicado a nivel psicológico: "Me iba a casa y me preparaba para el día siguiente. Fue todo Monstruo hasta que terminamos. Tenía mucho trabajo por hacer".

"Tenía pesadillas antes de empezar. Una vez que me metí en ello, fue un poco más fácil", sigue diciendo.

"Pero por un segundo pensé que tal vez había cometido un terrible error cuando comencé a investigar y me di cuenta de lo despreciables que eran algunas de las cosas que hacía", continúa.

Escoltan al asesino Ed Gein en Plainfield, Wisconsin en 1957 | Cordon Press

Aunque, el actor también destacó algunas características de su personaje: "Contamos una versión muy variada, una versión integral de quién era. Lo macabro, pero también hay un poco de, no quiero decir ternura, pero se ve lo humano ahí".

"Es uno de los monstruos más gentiles. Es monstruoso, sin duda, pero tiene su lado amable", contaba.

Unas declaraciones que no han sido muy bien recibidas por algunos usuarios de Reddit quienes han criticado a Charlie Hunnam:

"Ed Geinera tan repugnante y monstruoso que tres famosos villanos del terror se basaron en él: Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill".

"Creo que si vas a decir algo así, más vale que estés preparado para matizarlo con respecto a qué demonios quieres decir".

Charlie Hunnam en Monstruo: La historia de Ed Gein | Netflix

"Dame un respiro. Gein fue uno de los peores de todos. A algunos famosos les convendría más no hablar".

"Vamos Charlie, no puedes ser gentil si haces una pantalla de lámpara con piel humana".

"Ugh Charlie, entiendo que necesitas identificarte con tu papel, pero cállate. No importa lo guapo que seas, no nos vendas esto".