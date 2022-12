El cambio de look de Dwayne Johnson a manos de sus hijas: "Necesitas un tutú"

Dwayne ha compartido en sus redes sociales unos videos muy especiales que muestran lo bien que lo está pasando estas navidades junto a sus dos hijas pequeñas. Y es que Jasmine, de 7 años, y Tiana, de 4, decidieron arreglar a su papá para estas fechas festivas.

"Primera mañana ya de regreso en casa con mis tornados. Sobre las 8 de la mañana insistieron en darle a 'Dwanta Claus' un cambio de look para Navidad" Escribió The Rock en su cuenta de Instagram.

El actor terminó con un aspecto de lo más gracioso: con una peluca rubia al más puro estilo Harley Quinn, con un lado azul y otro rojo. Por supuesto, también le pusieron un maquillaje a conjunto, con los labios pintados de rosa. Y es que las hijas de Dwayne tienen mucho estilo: "¿Tienes que presionar tan fuerte?" se preguntaba el actor mientras le maquillaban.

"¿Me veo bien? Prométanme que me veo genial" dijo el actor al final. Pero parece que eso no era suficiente, porque sus hijas aseguraron que "necesitas un tutú".

"No me he visto en el espejo, pero si me veo tan genial como me siento ahora mismo yo soy el ganador aquí" escribió en la publicación de Instagram. Dwayne Johnson terminó por reconocer entre risas, que lo que él necesita es "recuperar mi dignidad".

Definitivamente, no hay nada como volver a casa por Navidad, y está claro que a Dwayne Johnson le encanta pasar estos momentos tan especiales con sus dos "tornados" y su esposa, Lauren Hashian.