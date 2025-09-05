KJ Apa reaparece con peluca y dientes falsos presentando un alter ego musical (y el mayor shock es que tiene un temazo)

El nombre de KJ Apa está causando un gran revuelo en internet y no tiene que ver con su última película o serie. El actor ha protagonizado varias películas desde el final de Riverdale, como El mapa que me lleva a ti junto a Madelyn Cline.

Sin embargo, su nuevo proyecto ha extrañado y maravillado a partes iguales a sus fans. El intérprete neozelandés, acostumbrado a protagonizar algún que otro cambio de look, ha dejado a todos impactados creando un alter ego musical llamado Mr. Fantasy.

Este personaje totalmente excéntrico, con peluca, dientes falsos y un marcado acento inglés, está dando de qué hablar en redes. Todo comenzó el 19 de agosto, cuando Mr. Fantasy subió su primer video a TikTok sin dar pistas ni contexto de que KJ Apa se escondía detrás de él.

Sin embargo, lo cierto es que, tras lanzar el pasado 2 de septiembre la primera parte del vídeo musical de su primera canción, el tema (Mr. Fantasy) ha conquistado a las redes, destacando lo pegadiza que es.

El fenómeno no para de crecer en redes y Mr. Fantasy cuenta con más de 400.000 seguidores en TikTok y 3,6 millones de Me gusta. Incluso, Lili Reinhart, compañera de Apa en Riverdale, comentó en la publicación con un "oh, Dios mío".

Mientras aún no está claro el porqué (si es que lo hay) de la creación de Mr. Fantasy, cabe recordar que el actor no es la primera vez que demuestra sus dotes para la música, como pudimos ver con Archie en Riverdale y también en el álbum titulado Clocks que lanzó en 2021.

Así, los fans debaten sobre esta decisión y si es que Apa está trabajando en un nuevo proyecto y Mr. Fantasy responde a un truco publicitario. O es solo el actor divirtiéndose y realizando su otra gran pasión.