Angélica Rivera, Iván Sánchez y otras razones para ver Con esa misma mirada

Angélica Rivera forma parte de una generación de actrices que marcaron una de las épocas doradas de las telenovelas con títulos como La dueña, Huracán (junto al recordado Eduardo Palomo) o Destilando amor. Por eso, su regreso a televisión causó una gran expectación y el papel elegido para reencontrarse con el público no ha decepcionado.

En Con esa misma mirada, la puedes ver en atresplayer a través del catálogo de ViX, conocemos a Eloísa, una mujer con una vida plácida y tranquila después de 25 años de feliz matrimonio. O eso es lo que ella creía porque la realidad es muy diferente.

Nuestro primer encuentro con Eloísa nos transporta a una intensa noche de pasión. La emoción que nos transmite Eloísa en ese recuerdo hace que sintamos mucha curiosidad por conocer a su marido, pero ese interés pronto se convierte en desilusión. Porque mientras ella trata de plasmar esa pasión en un cuadro, él vive esa pasión con otra.

Angelica Rivera en Con esa mirada como Eloísa | Vix

Nos duele que la engañe, pero, sobre todo, nos indigna que la trate mal. Cada vez que él hace un comentario hiriente, nosotros queremos decirle a Eloísa que se rebele. Cuando él le dice que no tiene edad para ese vestido, nosotros le gritamos que se lo ponga igual porque está espléndida. Cuando él dice que "era" y "tenía", nosotros chillamos que es y tiene.

Porque nosotros ya somos team Eloísa. No sabemos qué hará porque probablemente ni ella misma lo sepa. Ha puesto su mejor cara de póker para ocultar el terremoto emocional que ha supuesto saber que su marido la engaña, pero ¿y ahora qué? ¿Callará para seguir con su vida de apariencias? ¿Se rebelará y romperá todas las cadenas?

Con esa mirada Iván Sánchez, Angelica Rivera y Diego Klein | Vix

Así, mientras crece nuestra simpatía por Eloísa, aumenta nuestro rechazo hacia Octavio. Él es el macho alfa, que ordena, dirige y manda en su trabajo, en su casa y en su matrimonio. Está mucho más preocupado por si su mujer ha enviado su camisa favorita a la tintorería que por preguntarle cómo está.

Y con Gabriela tampoco es que sea muy diferente. Octavio es feliz teniendo a su joven amante en su cama y a su distinguida esposa de su brazo en los eventos sociales. Todo indica que es muy feliz con el status quo actual, así que contamos los minutos para ver su reacción cuando su "señora" encuentre las fuerzas para enfrentar su realidad.

¿Qué hará? ¿Lo negará todo? ¿Dirá que son calumnias? Porque, visto el perfil, casi podemos descartar que se comporte como un caballero y deje ir a su mujer sin causarle más dolor.

Por ahora lo único bueno que podemos decir de Octavio es que nos da la oportunidad de reencontrarnos con Iván Sánchez, quien con el paso de los años ha conseguido consolidar su carrera actoral en ambos lados del Atlántico.

Por otro lado, si Octavio ha sido una decepción (para nosotros y para Eloísa), Pablo (Diego Klein) representa la esperanza. Algo nos dice que el apuesto padre que está educando a su hijo para ser un buen hombre va a tener algo que decir en el futuro de Eloísa.

Diego Klein en Con esa mirada como Pablo | Vix

Y, sinceramente, las primeras impresiones no pueden ser mejores. Ha dejado claro que es un buen padre, está tratando de conseguir un divorcio civilizado, es un profesional implicado y comprometido con su trabajo… ¿Seguirá sumando cualidades o descubriremos algún secreto oculto que nos desilusione?

En el mundo de Eloísa hay otros elementos muy importantes. Sus hijos. ¿Cómo reaccionarán? Por ahora, a su madre casi la tienen como la chica de los recados. Todas sus llamadas han sido para pedirle algo en su propio beneficio. ¿Serán aliados de su padre o se cobijarán a la sombra de su padre?

Y no podemos olvidar a Renata (Ximena Herrera), que ha demostrado ser una buena amiga. Además de reforzar la autoestima de Eloísa, no ha tenido ni una duda a la hora de acusar a Octavio de infiel. Tal vez Eloísa hubiera preferido no saber, pero la verdad siempre es la mejor opción. Las palabras de Renata le han roto el corazón, pero también han sido el primer paso hacia la sanación.

Por cierto, Renata es un personaje del que no podemos perder detalle. ¿De dónde nace una amistad tan sincera entre dos mujeres aparentemente tan distintas?

En definitiva, Con esa misma mirada que la tienes disponible en atresplayer a través del catálogo de ViX, además del reencuentro con Angélica Rivera, también nos ofrece una historia donde cada personaje y cada secuencia nos invitan a ver un poco más, a descubrir el siguiente paso, a comprobar si nuestra intuición es correcta, a acompañar a una mujer en su camino de reinvención personal, profesional y sentimental.