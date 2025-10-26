El actor de Malcom, Frankie Muniz, publica la primera foto con sus "hermanos" en la serie: Así han cambiado después de 25 años

El actor Frankie Muniz no pudo contener la emoción ante el regreso de su emblemática serie, Malcolm in the Middle. A través de una publicación en X, compartió una imagen detrás de cámaras junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretaron a sus hermanos Reese y Francis en la secuencia original.

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego recordé la canción principal. Estoy muy emocionado por que vean los nuevos episodios y extrañaba a mis hermanos", escribió Muniz en X junto a la fotografía.

Malcolm in the Middle vuelve a la pantalla con un revival (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) que contará con el elenco original, listo para retomar las caóticas y divertidas aventuras de la familia Wilkerson.

Elenco de Malcom in the Middle | Getty

Sin embargo, hay una ausencia notable, ya que Erik Per Sullivan, quien interpretó al entrañable Dewey, no formará parte del regreso al haberse distanciado de su vida como actor.

Muniz adelantó que el rodaje ha sido "una experiencia increíble". "No exagero cuando digo que grabar esto fue mucho más divertido de lo que imaginaba. Creo que los fans se sorprenderán al ver dónde están los personajes ahora", señaló.

La nueva versión contará con cuatro episodios que se estrenarán en 2026 en Disney+.