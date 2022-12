ProFesTVal reúne en el FesTVal de Vitoria al gremio audiovisual

En las cinco ediciones que lleva el FesTVal de Vitoria se ha prestado una atención especial al público profesional que ha acudido al festival. Pero será a partir de este año cuando el sector disponga de un espacio propio dentro de las jornadas.



La sexta edición del FesTVal de Vitoria presenta ProFesTVal, un festival paralelo que se desarrollará íntegramente en el palacio de Villa Suso y en el que, mediante diferentes ventanas, acercará a la ciudad a guionistas, productores, comunicadores, directores, publicistas, directivos de cadenas... que realizarán un completo repaso a lo más interesante y novedoso del sector televisivo en nuestro país, y también fuera de nuestras fronteras.



Un taller multimedia abrirá el ProFesTVal el martes, día 2 de septiembre. Tras el título 'La segunda transformación digital, del modo salón a Atresplayer', los asistentes descubrirán cómo la velocidad de los cambios sociales y tecnológicos ha generado una nueva transformación en los medios audiovisuales. El resultado ha sido un nuevo enfoque en la relación con los usuarios, los medios de distribución de contenidos y los modelos de monetización. Rubén Vara, responsable de Márketing y Audiencias de Atresmedia Digital, será el encargado de impartir la clase.



La internacionalización protagonizará la cita del miércoles por la mañana. A partir de las 11:00 horas tendrá lugar un encuentro con las miras puestas fuera de nuestras fronteras. La televisión es, hoy más que nunca, un medio globalizado. Con el fin de analizar las claves del éxito en la creación, producción y distribución televisiva internacional, se plantea esta mesa redonda con los principales responsables de las áreas de Ficción, Entretenimiento y Compras/Ventas internacionales del grupo Atresmedia, que analizarán, mediante casos prácticos y material inédito, las claves a la hora de comprar y adaptar con garantías un formato internacional o, por el contrario, los puntos clave para crear y distribuir con éxito un producto nacional.



Ese mismo días, el Sindicato de Guionistas Alma es el promotor de un taller que tendrá lugar el miércoles por la tarde (a las 16:00 horas), en el que se proyectará el documental ‘Writing Heads: Hablan los guionistas’, dirigido por Alfonso S. Suárez. Hasta una veintena de reconocidos profesionales del cine y la televisión ofrecen en la película una master-class, orientada a alumnos de audiovisual y a cualquier interesado en iniciarse o avanzar en la escritura de guiones. Al finalizar el visionado se debatirán los diferentes procesos creativos, los referentes, los trucos... Los distintos aspectos de la escritura audiovisual serán el centro del debate de los ponentes, todos ellos guionistas de prestigio.



El jueves 4 de septiembre tendrá lugar la segunda edición de Talent Day. La jornada, destinada a impulsar y promover el talento a partir del trabajo desarrollado en EikenTALENT y el banco de talentos, incluye una sesión de pitching de los proyectos finalistas de la 7ª edición y un avance del proyecto ganador ‘Berrikarin’. La reunión será a partir de las 17:00 horas y contará con la presencia de profesionales del sector, así como de EiTB y otras cadenas estatales y de representantes de instituciones. Tras la sesión de pitching se entregarán diversos premios y reconocimientos. Además, la sala se transformará en un punto de encuentro para los posibles interesados en hacer networking.



Vertele y Lavinia organizan dos mesas redondas sobre la televisión del futuro el viernes 5 de septiembre. La primera de ellas lleva por título 'Las segundas pantallas transforman la televisión' y tratará de analizar el impacto de este fenómeno en España y poner en común las experiencias que han emprendido las principales cadenas en contenidos interactivos y multimedia. Analizar el nuevo papel del espectador, que puede participar, opinar, decidir y proponer contenidos, y cómo se adapta a este nuevo rol.En definitiva, se trata de dibujar entre todos cómo evolucionará este fenómeno y como puede afectar no sólo al consumo sino a la explotación comercial de los contenidos en un futuro no muy lejano. Representantes de Soluciones y Servicios de TV Ericsson España, Atresmedia Digital, Innovación y FuturMedia de la CCMA, Contenidos C+ Yomvi, Medios Interactivos de TVE y Mediaset España.



La segunda cita del viernes tratará de dibujar cuál puede ser la evolución de los contenidos televisivos en España, exponer los formatos más innovadores que protagonizarán la programación de las principales cadenas, analizar la importancia del directo en todas las parrillas de programación y cómo cambiará los consumos y las tendencias la nueva televisión interactiva. Se trata, en definitiva, de debatir sobre las nuevas formas de hacer televisión. A esta mesa están invitados los responsables de Atresmedia Televisión, TVE, EiTB, la División de Informativos Mediaset España y Movistar TV.