Nicole Kidman habla (por fin) del beso que se dio con Alexander Skarsgård en los premios Emmy

Nicole Kidman y Alexander Skarsgård protagonizaron el momento más comentado de la última gala de los premios Emmy. Ambos actores recogieron esa noche un galardón por sus interpretaciones en 'Big Little Lies' de HBO. Cuando Kidman fue al escenario a recoger el premio como mejor actriz de miniserie, no dudó en celebrarlo con un apasionado beso a Skarsgård.

La actriz acudió hace unos días al programa que presenta Graham Norton en la televisión británica, donde pusieron imágenes del momento y le preguntaron sobre ese beso, ante las que Kidman se ruborizó.

"Oh, Dios. ¡Qué provocador eres, Graham! ¿Por qué estás enseñando esto? ¡También besé a mi marido!". El público y los invitados del programa de Norton no pudieron aguantarse las carcajadas. "Es un momento hermoso de celebración", añadió Kidman.

"Parece que Keith [Urban, el marido de Kidman] está aplaudiendo el beso", apuntó el actor Bryan Cranston, que también se encontraba en el programa. Nicole Kidman intentó explicarse de nuevo: "Le besé porque... tenéis que entenderlo, hice todo con Alex". Norton respondió enseguida: "¡Ya nos dimos cuenta!".

La intérprete continuó explicándose, aunque no con mucha fortuna: "Tengo un marido increíble, comprensivo y guapísimo al que quiero más que nada en este mundo y le di un beso de felicitación a Alex porque es un maniquí". Y ante la reacción del público a sus palabras, Kidman concluyó: "Quiero decir, no un maniquí... He terminado".