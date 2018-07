'El cuento de la criada' triunfa en los Premios de la Asociación de Críticos de Televisión

33ª EDICIÓN DE LOS TCA AWARDS

Los TCA Awards celebraron su 33ª edición este fin de semana en Beverly Hills, con Kristin Chenoweth ('American Gods') como maestra de ceremonias. Las series 'Big Little Lies', 'This Is Us' y 'Atlanta' han sido las grandes triunfadoras de esta edición junto a 'El Cuento de la Criada'.