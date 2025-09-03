Rumores de Oscar: Dwayne Johnson se sincera sobre estar encasillado en Hollywood tras atreverse con el drama The Smashing Machine

Dwayne Johnson ha dado un giro a su carrera después de admitir que se sentía encasillado. Por ello se atrevió a aceptar proyectos más serios y le llegó la oportunidad de protagonizar TheSmashing Machine, bajo la dirección de David Mackenzie.

La Roca ha acudido al Festival de Venecia donde ha presentado la cinta y la acogida no podría haber sido mejor, tanto que ha recibido una larga ovación de 15 minutos. Así, el actor demuestra que no es solo un montón de testosterona y que puede dejarnos boquiabiertos con una interpretación sincera y emotiva.

De hecho, tras ver el resultado final muchas son las críticas positivas que está recibiendo hasta el punto de rumorearse que podría ser un firma candidato al Oscar a Mejor Actor.

Dwayne Johnson presentando en el Festival de Venecia The Smashing Machine | Reuters

Sobre su encasillamiento, Dwayne habló durante la rueda de prensa en el festival: "Sabes, cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, y se ha convertido en una cuestión de taquilla, y la persigues, y la taquilla en nuestro sector, sabemos que es muy ruidosa y puede ser muy contundente, y puede llevarte a encasillarte y ponerte en un rincón. Y este es tu camino, esto es lo que haces y esto es lo que la gente quiere que seas. Y esto es lo que Hollywood quiere que seas. Y lo entendí. Hice esas películas y me gustaron. Y eran divertidas. Algunas funcionaron, otras fueron muy buenas y tuvieron éxito, y otras no tanto".

"Pero creo que de lo que me di cuenta es de que lo más importante, simplemente tenía un deseo ardiente y una voz que decía: bueno, de nuevo: '¿Y si...? ¿Y si hay más y si puedo?' Y muchas veces es más difícil para nosotros, o al menos para mí, saber de qué eres capaz cuando te han encasillado en algo. Es más difícil saber: "¿Puedo hacer eso? Siento que puedo", sigue diciendo.

"Es más difícil saber eso, saber de qué eres capaz. Y a veces se necesita gente a la que quieres y respetas, como Emily y Benny, para decir: Puedes, y esto es todo. Y entonces vamos a crear esto y vamos a crear aquello otro. Así que no creo que sea algo que demostrarle a Hollywood, sino más bien que es solo para mí ahora", concluye.

El director Benny Safdie con Dwayne Johnson y Emily Blunt presentando The Smashing Machine en el Festival de Venecia | Reuters

Sinopsis:

La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer (Emily Blunt). Una vida condicionada por la adicción a los opiáceos, llena de ambición y sacrificio, del que fue dos veces campeón de esta disciplina.

Sin duda, interpretar a Mark Kerr ha sido la gran oportunidad de la carrera de Dwayne Johnson quien ha podido demostrar, por fin, que no es solo un poderoso físico con muchos músculos, sino que también hay un actor detrás de ellos.