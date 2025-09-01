El romántico e íntimo momento de Julia Roberts con su marido en Venecia: Como nunca los has visto

Julia Roberts ha sido una de las grandes celebridades que ha desfilado por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

A pesar de su larga trayectoria a sus espaldas, era la primera vez que Roberts asistía al prestigioso festival. Julia ha presentado la nueva película de Luca Guadagnino llamada After the Hunt y en la que comparte reparto con Ayo Edebiriy Andrew Garfield.

Andrew Garfield, Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri y Malik Hassan Sayeed en el Festival de Venecia presentando After The Hunt | Gtres

La actriz de Pretty Woman fue recibida en la premiere como la estrella de Hollywood que es mientras lucía un vestido largo azul marino con rombos estampados.

Tras la larga jornada cinematográfica, Julia Roberts ha querido compartir un momento de su vida privada, cuando nadie la veía.

Se trata de una romántica foto en un taxi lancha donde se puede ver a la actriz acurrucada en los brazos de su marido, el director de fotografía, Danny Moder. Junto a la instantánea ha escrito: "Venecia".

No es habitual que Julia Roberts comparta este tipo de imágenes de su vida privada, por ello, el post se ha llenado de corazones por parte de muchos de sus seguidores.