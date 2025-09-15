¿Qué pone debajo de un Premio Emmy? Esto es lo esconde la inscripción de su base y casi nadie había visto

La 77 edición de los Emmy ha dejado a su paso momentos estelares, reivindicativos e incluso varios récords. Una velada con tintes políticos de la que The Studio y The Pitt salieron especialmente vencedoras.

Tras la gala, hemos podido resolver una duda común a mucha gente. Y es que todo lo que envuelve a este tipo de premios es un misterio: desde su fabricación hasta las implicaciones de llevarse uno. Hasta que no se ganan y no se tienen en las manos, no se sabe realmente qué se siente al sujetarlos.

Ahora, desde Entertainment Weekly, se ha arrojado un poco de luz al asunto. Concretamente a la inscripción que tienen las estatuillas por debajo.

"1. La estatuilla Emmy® es propiedad de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión / Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (Academias) y todos los derechos están reservados".

"2. La estatuilla Emmy® no puede reproducirse ni usarse de ninguna manera comercial a menos que las Academias lo permitan, entendiéndose que la posesión de la misma es únicamente para beneficio del destinatario y sus herederos o sucesores".

"3. Si un destinatario o su heredero o sucesor se propone vender o adjudicar de otra manera de la estatuilla Emmy®, dichas personas estarán obligadas a devolver la estatuilla a la Academia de donde la recibió, la cual la conservará almacenada en memoria del destinatario".

Así pues, la acamemia de televisión no deja cabo alguno sin atar y obliga a los ganadorees a conservar el premio o, en su defecto, a devolverlo a la institución para futuras exposiciones.