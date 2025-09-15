Owen Cooper se convierte en el actor más joven en ganar un Emmy por Adolescencia: "Es tan surrealista"

El jovencísimo Owen Cooper se ha alzado con el Emmy al mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su trabajo en Adolescencia. Aquí puedes ver la lista completa de ganadores. Con tal solo 15 años, el intérprete británico, que competía con el galardón entre otros con el español Javier Bardem, ha hecho historia en la 77.ª edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense al convertirse en el actor más joven en ganar un Emmy.

Con tan solo 15 años, este estudiante de Warrington se convirtió gracias a su papel de Jamie Miller, un joven de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, en el actor masculino más joven en ganar un galardón en los 76 años de historia de los más prestigiosos premios de la televisión.

Cooper superó así la marca que, desde 1973, ostentaba Scott Jacoby, quien se alzó con el premio como mejor actor de reparto a los 16 años por el drama That Certain Summer. El récord absoluto lo tiene Roxana Zal, la interprete que tenía 14 años cuando ganó en 1984 el Emmy a la mejor actriz de reparto por su papel en la película para televisión Amelia, mi hija, mi amor.

"Estar aquí de pie es simplemente... ¡guau!, es tan surrealista. La verdad es que cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, ni siquiera esperaba estar en Estados Unidos, ni hablar de aquí. Pero creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí. Así que creo que si escuchas, te concentras, simplemente sales un poco de tu zona de confort, ¿a quién le importa si te avergüenzas? Ya sabes, todo puede ser imposible., dijo en su humilde discurso que terminó recordando a su familia, amigos y también a sus compañeros de reparto, equipo técnico y productores de Adolescencia.

En la gala celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.), Owen se impuso a Bill Camp (Presunto inocente), Rob Delaney (Dying for Sex), Peter Sarsgaard (Presunto inocente) y al español Javier Bardem, nominado por primera vez a estos premios por su trabajo en la producción de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez.

Por este papel en la producción de Netflix, Bardem ya estuvo nominado a un Globo de Oro, aunque en aquella ocasión el premio al mejor actor reparto en una miniserie fue para el interprete japonés Tadanobu Asano que fue premiado por su trabajo en Shogun.

El actor español acudió a la gala luciendo en su cuello un pañuelo palestino y, en declaraciones a Variety minutos antes del inicio de la gala, denunció el "genocidio" perpetrado por Israel contra el pueblo palestino y reclamó "un bloqueo diplomático y comercial y sanciones" contra el estado israelí.

Adolescencia fue una de las grandes triunfadoras en la 77.ª edición de los Emmy haciéndose otros de los premios principales como los de mejor miniserie o telefilme, mejor actor protagonista en una miniserie o telefilme para Stephen Graham y mejor actriz de reparto en una miniserie o telefilme para Erin Doherty.