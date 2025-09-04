FIEL A SU ESTILO PROPIO
Jason Momoa aparece con chanclas y las uñas pintadas en el Festival de Venecia: Arriesga con un total look rosa
El look de Jason Momoa en el Festival de Cine de Venecia ha llamado mucho la atención, no solo por su traje rosa sino porque lo ha complementado con unas chanclas y uñas pintadas del mismo color.
Publicidad
Jason Momoa ha sido uno de los actores que ha atravesado la alfombra roja del Festival de Venecia para presentar su nueva película, In the Hand of Dante. Cinta escrita y dirigida por Julian Schnabel, basada en la novela del mismo nombre de Nick Tosches y protagonizada por Oscar Isaac.
Era la primera vez de Momoa en el Festival de Cine y ha querido que la gente recuerde su aparición a través de su look. Así, haciendo honor a su personal estilo Jason se ha decantado por un traje rosa que ha combinado con unas chanclas del mismo color y las uñas de los pies pintadas, también, de rosa.
"¡Tengo mis Birkenstocks y mis pies feos, pero están pintados!, dice el actor en un story en Instagram donde aparece junto a su hijo Nakoa-Wolf quien acompañó a su padre.
No es la primera vez que vemos a Jason Momoa vestir de rosa, morado o algún que otro color parecido. De hecho, él ya ha hablado de lo mucho que le gusta esos tonos:
"El rosa es un color precioso. Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. Me da igual lo que piensen los demás", declaró a InStyle.
Sinopsis: In the Hand of Dante sigue dos historias paralelas: la de Nick, un experto en Dante llamado por la mafia para autentificar un manuscrito de La Divina Comedia que ha llegado a sus manos, y la del propio Dante Alighieri, quien se enfrenta a su matrimonio sin amor mientras crea su obra maestra en Sicilia.
Publicidad