El divertido momento de Owen Cooper (Adolescencia) tras ganar el Globo de Oro y hacer historia: "Fue vergonzoso"

Los Premios Globos de Oro ya han tenido lugar este 11 de enero, aquí puedes ver la lista completa de ganadores. Dentro de las categorías de televisión la gran triunfadora de la noche ha sido, sin ninguna duda, Adolescencia.

La serie de Netflix, ya arrasó en los Emmy, y ahora se ha hecho con 4 premios dentro de los apartados de Miniserie donde está Mejor Miniserie para Stephen Graham, Mejor Actriz de Reparto para Erin Doherty y Mejor Actor de Reparto para Owen Cooper.

Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham y Ashley Walters, actores de Adolescencia en los Premios Globos de Oro 2026 | Reuters

Concretamente, Owen Cooper ha hecho historia en los premios al ser el actor más joven, con 16 años, en llevarse el galardón dentro de esta categoría.

Al subir al escenario, Cooper protagonizó un momento que arrancó la risa del público: "¡Guau! Estar aquí con un Globo de Oro no parece nada real. Qué increíble viaje hemos vivido mi familia y yo. Les estaremos eternamente agradecidos por lo que estas personas han hecho por mí y por mi familia. Al principio pensé: 'Puede que esté bien, puede que sea horrible. Nunca se sabe'. Así que me arriesgué y fui a clases de teatro".

"Era el único chico allí. Fue vergonzoso. Pero lo superé y sigo siendo un aprendiz. Sigo aprendiendo cada día. Sigo aprendiendo de la gente que me sentó frente a mí, de la que me inspiró".

Continuó dando las gracias a Netflix y a la gente que le ha ayudado en este sueño: "Que llegue el 2026. Nunca caminarás solo".

Owen Cooper se enfrentaba a: Billy Crudup (The Morning Show), Walton Goggins (The White Lotus), Jason Isaacs (The White Lotus), Tramell Tillman (Severance) y Ashley Walters (Adolescencia).