Atresmedia recibe 16 nominaciones en los Premios FICAL

El Festival Internacional de Cine de Almería, más conocido como FICAL, vuelve con una nueva edición del 14 al 23 de noviembre de 2025.

Una gala muy especial en la que Atresmedia tendrá mucho protagonismo. Las candidaturas ya se han dado a conocer y tanto Antena 3 como atresplayer han sido muy reconocidas. Con 16 nominaciones en la sección de series, estas son todas las categorías finalistas para el Grupo:

Atresmedia triunfa en los Premios FICAL con 16 nominaciones | Objetivo TV

La Ruta Vol. 2: Ibiza

Mejor serie dramática

Mejor interpretación femenina en serie dramática (Carla Díaz)

Mejor interpretación masculina en serie dramática (Alex Monner)

Disponible en atresplayer

Las hijas de la criada

Mejor serie dramática

Mejor showrunner o creador de serie dramática (Sonia Martínez)

Mejor interpretación femenina en serie dramática (Verónica Sánchez)

Mejor interpretación masculina en serie dramática (Alain Hernández)

Estreno en atresplayer el 30 de noviembre

Santuario

Mejor serie drámatica

Mejor showrunner o creador de serie dramática (Rodrigo Ruiz Gallardón, Carmen Pacheco y Manuel Bartual)

Mejor interpretación femenina en serie dramática (Lucía Guerrero)

Disponible en atresplayer

Mariliendre

Mejor serie de comedia

Mejor showrunner o creador de serie de comedia (Javier Ferreiro)

Mejor interpretación femenina en serie de comedia (Blanca Martínez Rodrigo)

Disponible en atresplayer

Perdiendo el juicio

Mejor interpretación femenina en serie de comedia (Elena Rivera)

Mar Afuera

Mejor interpretación masculina en serie dramática (Hugo Welzel)

Disponible en atresplayer

Sueños de libertad

Mejor serie de emisión diaria