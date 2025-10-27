FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA
Atresmedia recibe 16 nominaciones en los Premios FICAL
El Festival Internacional de Cine de Almería está de vuelta y lo ha hecho reconociendo a Atresmedia: estas han sido sus nominaciones del FICAL 2025.
El Festival Internacional de Cine de Almería, más conocido como FICAL, vuelve con una nueva edición del 14 al 23 de noviembre de 2025.
Una gala muy especial en la que Atresmedia tendrá mucho protagonismo. Las candidaturas ya se han dado a conocer y tanto Antena 3 como atresplayer han sido muy reconocidas. Con 16 nominaciones en la sección de series, estas son todas las categorías finalistas para el Grupo:
La Ruta Vol. 2: Ibiza
Mejor serie dramática
Mejor interpretación femenina en serie dramática (Carla Díaz)
Mejor interpretación masculina en serie dramática (Alex Monner)
Las hijas de la criada
Mejor serie dramática
Mejor showrunner o creador de serie dramática (Sonia Martínez)
Mejor interpretación femenina en serie dramática (Verónica Sánchez)
Mejor interpretación masculina en serie dramática (Alain Hernández)
Estreno en atresplayer el 30 de noviembre
Santuario
Mejor serie drámatica
Mejor showrunner o creador de serie dramática (Rodrigo Ruiz Gallardón, Carmen Pacheco y Manuel Bartual)
Mejor interpretación femenina en serie dramática (Lucía Guerrero)
Mariliendre
Mejor serie de comedia
Mejor showrunner o creador de serie de comedia (Javier Ferreiro)
Mejor interpretación femenina en serie de comedia (Blanca Martínez Rodrigo)
Perdiendo el juicio
Mejor interpretación femenina en serie de comedia (Elena Rivera)
Mar Afuera
Mejor interpretación masculina en serie dramática (Hugo Welzel)
Sueños de libertad
Mejor serie de emisión diaria
