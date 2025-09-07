La alfombra naranja del FesTVal pone el broche de oro a su XVII edición: Así lo han vivido nuestros premiados

Vitoria se ha teñido de naranja para la gran noche de la televisión nacional, el FesTVal. Los nombres más relevantes de la industria han acudido este año para estrenar las series y los programas que marcarán el comienzo de la temporada y entre las que Atresmedia ha presentado sus novedades.

El Grupo de televisivo líder ha vuelto a apostar con fuerza por su presencia en la XVII edición del festival con un gran despliegue de presentaciones de ficción y entretenimiento, tal y como se ha visto durante toda la semana con series como Mar afuera.

Gabriel Guevara con el elenco de Mar afuera en su presentación en el FesTVal | Gtres

Pero el broche de oro estaba reservado para la alfombra naranja de la gala de clausura que se ha celebrado este 6 de septiembre. Por ella han desfilado los profesionales más destacados de Atresmedia, que ha conseguido cinco premios.

Entre los honores recibidos, han destacado el del presentador Vicente Vallés, reconocido con el Premio Joan Ramón Mainat, además de otros grandes nombres de la casa como el corresponsal Antonio Pelayo o el actor Gabriel Guevara, protagonista Mar afuera, la nueva apuesta de atresplayer.

Junto a ellos, producciones tan queridas como Perdiendo el juicio y programas como El Intermedio también han obtenido sus galardones.

Todos posaron en la alfombra naranja, contestando a las preguntas de los medios y devolviendo el cariño que el público les mandaba.

Gabriel Guevara en el FesTVal | Gtres

Antonio Pelayo nos decía que estaba muy feliz por recibir el Premio Constantino Romero, alguien a quien "todos hemos querido e imitado, incluso". Por su parte, El Gran Wyoming, premio a Mejor programa por El Intermedio, ha agradecido al público por apoyarles durante tantas temporadas.

El actor Gabriel Guevara se ha mostrado "muy orgulloso y feliz" por su Premio AISGE. Aún más emocionados han estado Manu Baqueiro y Elena Rivera, protagonistas de Perdiendo el juicio, que ha recibido el reconocimiento a Mejor serie.

Elena Rivera y Manu Baqueiro en el FesTVal | Gtres

Los intérpretes han señalado que conseguir esto es muy gratificante y especial. "Vitoria tiene un punto cercano, divertido, maravilloso y lo disfrutamos mucho", ha comentado el actor.

Vicente Vallés ha protagonizado uno de los momentos más especiales de la noche y durante la alfombra naranja nos ha expresado que se siente "muy honrado" viendo la "lista de premiados anteriores": "Participar en ello, me hace sentir muy feliz".