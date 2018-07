...Y 'Fringe' terminó

'Fringe' terminó este viernes en Fox. Canal+ emitió de manera simultánea el capítulo doble de la season finale con el que la serie de JJ Abrams puso punto y final a cinco temporadas llenas de altibajos. Los blogueros seriéfilos dedican sus post a analizar la despedida de la ficción y en Objetivo TV recogemos algunas de las críticas más interesantes.



"Yo abandoné la serie hace tiempo (por cierto: justo en el punto todo el mundo dice que despega y se convierte en lo más) y todos los intentos por retomarla han terminado en fracaso. ¿Habrá más en el futuro?". Alberto Rey, de Asesino en Serie, lo ha intentado, pero 'Fringe' no es su serie... aunque no ha podido resistirse a habalr de su final.



Una de las citas obligadas para todos los seguidores de la serie en nuestro país era el blog Yo no me aburro de Mariló García. "No ha sido el mismo entusiasmo que con la finale de Perdidos, pero todos los fringies teníamos muchas ganas de ver cómo terminaba Fringe, a pesar de sus altibajos, una de las mejores series de ciencia-ficción de los últimos años. Al menos sus tres primeras temporadas fueron la bomba". Así comienza su última 'review' de 'Fringe'.



"'Fringe' se va dándose un homenaje" titula Miriam Lagoa en su blog En tierra de series. "El reto de 'Fringe' en su final ha sido doble: por un lado cerrar una historia y una mitología siempre al borde del descontrol y contentar a unos fans que han sido claves para que la serie llegara a las cinco temporadas".



En "Un Fringe, dos Fringes, tres Fringes, cuatro Fringes", el post de Crítico en Serie dedicado al desenlace de la serie de JJ Abrams, habla de la irregular evolución de la ficción a lo largo de estas cinco temporadas.



El blog 'Spoiler Alert' recoge muchos más blogs que han publicado sus conclusiones sobre el final de la serie protagonizada por Anna Torv. Y en el portal EW han escogido los que para ellos son los 19 mejores capítulos de 'Fringe'.