El éxito de las series de época

Acaba de empezar el año y las cadenas comienzan a estrenar sus nuevas series. La primera ha sido Antena 3 con su apuesta de ficción histórica 'Toledo. Cruce de Destinos'.



En el blog 'Telediaria' de La Información analizan el éxito de las series españolas de época, como Hispania, 'Amar en tiempos revueltos' o Gran Hotel. "Hace quince años ninguna televisión se fiaba de las series de época. Hasta que llegó 'Cuéntame cómo pasó' (...) Con estos precedentes, los directores de las cadenas han empezado a distanciarse en el tiempo y se han ido a otras épocas históricas que no hemos vivido".



'VayaTele' destaca la grandeza de Eduard Farelo, protagonista de Toledo: "Una apuesta sólida que me produce impresiones enfrentadas, por un lado es correcta y está bien producida, pero por otro lado le falta algo que la haga distinguirse del resto de series nacionales".



Ferrán Monegal, en su columna en 'El Periódico de Catalunya', también coincide en destacar la actuación de Farelo y la de Juan Diego: "La idea consiste en una dramatización libre, sui géneris, alrededor de la figura y la época de Alfonso X, (...) nadie le pide a la tele que se transforme en un riguroso seminario de historia: a lo único que aspiramos es a que nos entretengan sin puñaladas traperas. El papel de Alfonso X lo interpreta Juan Diego, y el de su hombre fuerte, su mano derecha (Rodrigo), Eduard Farelo, sobre quien recae un gran protagonismo. ¡Ah! Son dos actores espléndidos".



'Chica de la Tele' se centra en que a pesar de situarse en el siglo XIII, los personajes no utilizan la jerga de aquella época: "¿Alguien en su sano juicio cree que una serie de televisión producida para una televisión en abierto en horario de máxima audiencia puede ser fiel al castellano antiguo?".



ESTRENO DE SHERLOCK

Antena 3 continúa de estreno y esta noche emite 'Sherlock', la última superproducción de la BBC. Los blogs 'Quinta Temporada' y '[[LINK:EXTERNO|||http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/asesinoenserie/2012/01/12/ha-vuelto-sherlock-soy-feliz.html|||Asesino en Serie]]' dedican sus últimos artículos al estreno de la segunda temporada de la serie en Reino Unido. Esta noche, estreno de la primera en Antena 3.