Estrenos, éxitos y despedidas

La faraónica Madonna reinó sobre el césped del campo Lucas Oil Stadium en Indianápolis antes de conocer que los Giants de nueva York ganaban la XLVI Super Bowl. como ocurre cada año, EEUU se paralizó y todos nos hicimos eco de este acontecimiento deportivo y televisivo. Uno de los blogs que dedicó su post a la Super Bowl fue Telediaria, de La Información.



Con la Super Bowl celebrada, el otro gran acontecimiento era el estreno de la serie 'SMASH' en la NBC. Alberto Rey en Asesino en Serie aprovecha

la ocasión para comparar dos de las series musicales del momento, con el capítulo de 'Glee' dedicado a Michael Jackson. "Es absurdo decir (como he

oído ya más de una vez) que "Glee o la amas o la odias". En el capítulo-homenaje a Michael Jackson toca amarla, sin duda".



Otro estreno estadounidense para febrero ha sido la serie de Starz 'Spartacus: Vengeance', como recoge Quinta Temporada. En esta ocasión es Liam McIntyre el actor encargado de dar vida a Espartaco, tras el fallecimiento de Andy Whitfield. "Cuando algo funciona, mejor mantenerlo. La segunda temporada de Spartacus no se complica la vida y los litros de sangres, los desnudos, la banda sonora de guitarras y batería y las frases lapidarias continúan al mismo ritmo".



Más cerca y esta misma noche, La Sexta estrena la última serie de JJ Abramas, 'Alcatraz'. Con el respaldo del público y la crítica, la serie de Fox reabre la mítica cárcel de San Francisco. "Es de agradecer que cadenas generalistas como laSexta hayan decidido tomar cartas en el asunto y pelear con los americanos para acortar los tiempos de espera como así ha sucedido con Alcatraz, la última serie de JJ Abrams", recoge el blog Malditos Spoilers (Vanitatis) sobre el estreno en abierto de la serie tan solo 3 semanas después de su arranque en EEUU.



También está de estreno esta noche la cadena MTV con la serie 'La chica Invisible' ('Awkward' en su versión original), "la comedia teen que triunfó este verano en USA dándole una vuelta de tuerca al género y sorprendiendo por igual a crítica y público", según escribe VayaTele.



Pero no todo son llegadas a la parrilla televisiva. 'Dale al REC' se despide esta semana de Cuatro, tal y como recoge TeleDiaria. Si ésta era una despedida esperada, el éxito cosechado por El Hormiguero 3.0 con sus invitados no deja de sorprender. Así lo recoge Ferrán Monegal en su columna "Denzel, batido y con espuma".