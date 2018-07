Esperando el estreno de unas y deseando el olvido de otras

HBO lanzó la semana pasada el tráiler de 'The Newsroom', la vuelta de Aaron Sorkin a la televisión. El blog de 'ABC' Carta de Ajuste recomienda encarecidamente verlo, porque "Si después de ver este trailer no tienes ganas de que se estrene, haztelo mirar".



En cambio, Alberto Rey (Asesino en Serie) siente todo lo contrario por 'Ringer', la última serie de Sarah Michelle Gellar que estrena este domingo Telecinco. "El domingo se podrá empezar a ver en España el que es sin duda uno de los mayores despropósitos televisivos de los últimos años. Como pasatiempo siestero es perfecta, por su bajísima calidad, sus pretensiones "finas" y su nula autoironía".



TeleDiaria comenta el estreno ayer de 'La Nube' de Toni Garrido en La 2: "La Nube ha vivido una aureola de expectación 2.0 en sus días previos, aunque desde las redes sociales anoche hubo un cierta decepción porque algunos tuiteros han considerado que el contenido 'no ha aportado nada nuevo'".



La última columna de David Trueba en 'El País', titulada "Arrojo", habla sobre las declaraciones del ministro Montoro acerca del coste de las series de RTVE: "Lástima que no apliquen esa norma fundamental en los canales de sus autonomías".