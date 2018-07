Dustin Hoffman llega a Canal+

Canal+ estrena esta noche (a las 22:00 horas) la última apuesta por la calidad de HBO: 'Luck'. Y es que 'Luck' no solo lleva el sello de la HBO, sino que viene firmada por David Milch ('Deadwood'), dirigida por Michael Mann ('Heat') y protagonizada por Dustin Hoffman, en su primer papel en televisión.



"La apuesta de la HBO ha sido casi siempre anteponer la calidad a lo comercial y fácil. Sus grandes éxitos son productos que se han asentado con el tiempo, con la paciencia de los espectadores, que han ido enganchándose poco a poco a las densas historias que ofrecen. Con Luck la apuesta es aún más arriesgada, por lo complicado e inaccesible que resulta el mundo de las carreras de caballos y la jerga que se utiliza", puede leerse en el blog Quinta Temporada.



En su último post en Asesino en Serie, Alberto Rey se confiesa "emocionalmente conectado" con 'The walking dead': "No me parece ni lenta ni manipuladora ni poco creible, pues ha conseguido que los temas que trata y su manera de hacerlo consigan implicarme más allá del mero entretenimiento".



Mientras los fans de los zombies esperan que La Sexta estrene lo nuevo de la serie, los nostálgicos de 'Jurassic Park' tienen un nuevo "planeta" en el que refugiarse. Cuatro estrenó con éxito la semana pasada 'Terra Nova', la última producción de Spielberg para la pequeña pantalla. Aunque parece que no convenció mucho a Chaco Morais, por lo que escribió en su blog Tedeté: "'Terra Nova' es una de dinosaurios, y de nuevas civilizaciones, y de tiros, y de buenos y malos. Pero, por encima de eso, es una americanada blandita con poco suspense".



Y para terminar el repaso bloguero, Telediaria hace una crónica de la ceremonia de los Goya de anoche: "Hoy me siento identificado con Melanie Griffith, porque yo tampoco me enteré prácticamente de nada de la gala de los Goya de anoche. Aquí hablamos a nivel televisivo. Y estos Goya fueron poco televisivos".