Despedidas amortizadas

'House' y 'Mujeres Desesperadas' están a punto de despedirse de su audiencia tras 8 años en antena. Otras series no han tenido tanta suerte y se han despedido de repente, como 'Pan Am'. El título del último post de Asesino en Serie, "Aterrizaje forzoso, final de trayecto", lo resume mejor que nada: "Las azafatas se van sin despedirse en condiciones y 'Pan Am', la serie, ocupa su sitio junto a Pan Am, la compañía aérea: en el pasado".



Mientras, Quinta Temporada se centra en los lugares de las series. en "Cartografía de serie" viaja por los reinos de 'Juego de Tronos' y visita el Springfield de Los Simpson.