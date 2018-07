Bye Don, hello Sookie

La esperada quinta temporada de 'Mad Men' dijo adiós este domingo. El universo blogger ha tenido tiempo para analizar la despedida de Draper. Diamantes en Serie dedica el post "Bonjour tristesse" a este adiós: "Cada vez que concluye el drama estrella de la AMC (en España por Canal Plus) me recorre la misma sensación de desasosiego, la misma punción que produce un relato de Carver o un cuadro de Hopper".



"Se nos agotan los adjetivos para 'Mad Men', ese reducto televisivo de clase y sutileza que con "The phantom" alcanza el final de una quinta temporada nuevamente excelsa. Una season en la que la serie de Matthew Weiner ha vuelto a exhibirse en todo su esplendor ante el espectador exigente, que no deja de admirarse y sorprenderse ante una inteligencia y talento aparentemente inagotables". Así arranca la crítica sobre el último capítulo de 'Mad Men' en el blog El Cadillac Negro.



El post de Yo no me aburro es el más crítico de todos con la temporada de la serie de AMC: "Esta temporada ha contado con escenas impactantes, auténticas metáforas visuales, inteligentes, pero no ha mantenido un equilibrio con ninguno de sus personajes ni de sus tramas. No sé si ha sido porque January Jones se quedó embarazada y trastocó la idea original de los guionistas o porque han decidido no tocar el tema político (error) y de refilón, el publicitario (¿cómo despega una nueva agencia si no es con nuevas marcas y tipos de márketing?)".



TodoSeries también recoge el final de la serie ("soberbio") y ya le ha encontrado sustituto en el verano: 'True Blood'. Asesino en Serie ya ha visto el arranque de la quinta temporada de los vampiros y su favorita es Pam: "Pam es grande, sexy, cara, viciosa, básica, desquiciada, divertidísima y muy trash. Representa a la perfección la serie en la que vive".



Si aún no has visto el estreno de 'True Blood', el blog Quinta Temporada repasa la cuarta temporada de la serie de HBO.