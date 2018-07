'You're the Worst': la sitcom que no te puedes perder

Lo habitual es que si te gusta la 'sitcom' convencional es lógico que veas más de una y que por lo tanto seas un espectador fiel al género. En el caso de 'You're the Worst' no es así. La serie no está hecha para el espectador de sitcom, sino para aquel que tiene entre 25 y 40 años, con perfil urbano y que ha pasado por una larga lista de relaciones sentimentales que han acabado a mil kilómetros del 'happy ending'.



La premisa de la serie es muy sencilla: Jimmy y Gretchen son dos personas sarcásticas, de humor salvaje, ajenos a las convenciones sociales y alérgicos al matrimonio (y para más inri se conocen en una boda). Y los dos, por supuesto, se enamoran en contra de sus propios deseos. Hasta aquí podría parecer una serie más, una de tantas otras que utilizan la contraposición de géneros como centro argumental. Pero 'You’re the Worst' es todo excepto previsible.



Las diferentes situaciones de la pareja van acompañadas de diálogos rápidos, atractivos, repletos de situaciones contemporáneas de la mano de sus dos actores protagonistas, Chris Geere y Aya Cash que están absolutamente espléndidos. Jimmy y Gretchen se insultan, se ponen a prueba, se divierten y se cabrean casi al mismo tiempo, y pese a su propia voluntad, están terriblemente enamorados el uno del otro.



Los dos forman una pareja tan divertida como real, con momentos entrañables, salvajes, sexuales, irónicos... en definitiva, una pareja con la que se puede reflejar cualquiera y que desde luego se aleja por completo de la ñoñería habitual de otras series del género, como las recién estrenadas e insulsas 'From A to Z' (NBC) o 'Manhattan Love Story' (ABC).



La serie está rodada sin pretensiones, con un montaje sencillo pero eficaz, con numerosos exteriores en Los Angeles y con un casting muy bien dirigido, sobre todo los grandes secundarios Edgar y Lindsay. 'You’re the Worst' habla de las relaciones en la época 2.0, de la superación de los roles tradicionales masculinos y femeninos y sobre todo lo hace con un humor que conecta al instante con el espectador, que cae rendido ante los pies de la serie desde el primer episodio.



La primera temporada de la serie, de diez capítulos, demuestra que todavía hay mucho que contar en 'You're the Worst', que volverá con una segunda temporada de 12 capítulos a mediados de 2015 en FXX, la cadena hermana de FX. Es una pena que tengamos que esperar tanto para ver la mejor sitcom que se ha estrenado en 2014.