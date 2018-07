'Wicked City': primera cancelación de la temporada americana

'Wicked City', que se presentó en los upfronts de mayo de 2015 por parte de ABC, ha estrenado la lista de las cancelaciones de las networks americanas de esta temporada. El 0,4 conseguido en audiencia entre 18 y 49 años en el tercer capítulo, ha provocado que la cadena cancele la ficción sin dudarlo. De hecho, ‘Wicked City’ ha roto todos los récords y ha conseguido el peor dato histórico en una serie de estreno de las cuatro grandes networks (ABC, CBS, FOX y NBC) en los 25 años que se llevan registrando las audiencias por segmentos de edad en Estados Unidos.



La ficción estaba protagonizada por Ed Westwick, conocido por su papel de Chuck Bass en 'Gossip Girl'. El actor británico interpretaba a Jeremy Sisto, un asesino en serie de mujeres en la década de los 80. La cancelación supone un buen golpe para la cadena ABC, que lleva tres temporadas seguidas como la primera network en cancelar una serie (‘Lucky 7’ en 2013 y ‘Manhattan Love Story’ en 2014).



Durante la temporada 2014/2015 las networks han optado por reducir episodios antes que por cancelar oficialmente. Y aunque todavía no lo hayan anunciado sus respectivas cadenas, 'The Player', ‘Truth Be Told’ (NBC), ‘Minority Report’ (FOX) y ‘Blood & Oil’ (ABC) han recibido el encargo de reducir sus episodios. Una reducción que significará una cancelación oficial en los upfronts de 2016.