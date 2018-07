‘Vive Cantando’: la comedia en la que todos los sueños son posibles

María Castro es Trini, una cantante de orquesta de pueblo que recorre los pueblos de España buscando una oportunidad que nunca llega. Su hermana Luisa (Pilar Castro), le confiesa que tiene cáncer y que le queda poco tiempo de vida. Trini decide dejarlo todo y volver a su barrio de toda la vida, en el que creció y en el que soñó con ser una cantante de éxito.



Juanjo, el ex novio de Trini, decide reabrir La Bamba, el antiguo karaoke en el que Trini empezó a entonar sus primeras notas musicales. No está solo, César (el gran cómico Gorka Otxoa) deja su trabajo y le acompaña en la reconstrucción del local. Entre Juanjo y Trini existe una larga y tormentosa historia de amor y todo apunta a que la llama volverá a encenderse en los próximos capítulos.



Si hay algo que ‘Vive Cantando’ ha descubierto ha sido la vis cómica de la actriz María Castro, que ahora interpreta a un personaje que no teme a nada. Acostumbrados a verla en papeles dramáticos, ha sido toda una sorpresa disfrutarla en un personaje tan desinhibido como el de Trini. Otro acierto es la colaboración especial de Pilar Castro, una gran actriz que sin artificios ni gestos forzados consigue transmitir todo aquello que se espera de su personaje.



El ritmo de la serie es rápido y a pesar de tener un amplio cartel de personajes secundarios, todos se presentan con naturalidad y sin atropellos. Para el espectador resulta fácil seguir el recorrido dramático de la serie, tal y como se ha visto en los datos de audiencia.



Es una comedia con el toque justo de drama, que cuenta con situaciones costumbristas cercanas al espectador. Optimista, que afronta la tragedia con alegría y sobre todo, entretenida, ‘Vive Cantando’ ofrece algo que no teníamos en las ficciones nacionales.