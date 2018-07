'Velvet': una serie impecable cuidada al detalle

Si algo tiene 'Velvet' es un reparto muy potente. Desde hacía más de una década no veíamos al grandísimo José Sacristán en televisión; su interpretación en 'Velvet' es un lujo para el espectador. Lo mismo con Aitana Sánchez Gijón, una de nuestras actrices más solventes o Tito Valverde, que desde su mítica interpretación en 'El comisario' no tenía un papel regular en una serie de televisión.



Un reparto sólido que se sostiene en la gran historia de amor, protagonizada por Ana y Alberto (Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre). El lugar elegido para ambientar la historia, una galería de moda vintage, le sienta como un guante a 'Velvet'. La historia de amor se desarrolla así bajo un halo de glamour constante.



Pero como toda buena historia de amor los protagonistas no lo tienen fácil. Cristina (Manuel Velasco) es la favorita de la familia de Alberto para que se convierta en su mujer. Un triángulo amoroso que además viene acompañado de una lucha de poder por saber quién controlará las Galerías Velvet.



Lo mejor se guarda al final del capítulo, cuando uno de los personajes que parece que va a estar toda la temporada desaparece para siempre. Una ausencia que detonará las tramas de los próximos capítulos.



La dirección artística: mejor, imposible

Las telas, los diseños, los decorados… todo está cuidado al máximo detalle. Precisamente por eso 'Velvet' tiene poco que ver con la mayoría de series nacionales. Una prueba más de lo ambiciosas que son las ficciones de la factoría Bambú, de la que han salido una buena parte de las mejores series de la última década.



Era un reto complicado, que se podía haber quedado en una declaración de buenas intenciones y el resultado es impecable; la prueba de que se han cuidado todos los detalles. Y lo mismo se puede decir de la posproducción que está utilizada de una forma mucho menos brusca de lo habitual.



La serie sabe combinar lo artístico y lo técnico con la historia, con un buen desarrollo de tramas en el que reparten muy bien las cartas en principales y secundarios. Drama, amor y misterio bien dosificados. 'Velvet' arriesga y gana. La audiencia habló anoche y dijo alto y claro qué tipo de series quiere ver.