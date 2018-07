'Veep': la genialidad de la comedia definitiva

Que ‘Veep’ no es una serie cualquiera se hizo evidente desde el primer episodio. La cuarta temporada ha supuesto un giro más en la trayectoria de una de las sitcoms con más éxito de la HBO. La serie, lejos de acomodarse y repetir estructura, ha conseguido sacar aún más jugo de todos los personajes sin traicionar además la base fundamental de la serie: el universo loco de Selina y de todos los que la rodean.



‘Veep’ ha sabido experimentar con la estructura y el ritmo narrativo sin perder un mínimo de capacidad para hacernos reír. Un claro esfuerzo en el guión que se ve reforzado por una dirección de actores magistral, donde Julia Louis-Dreyfus brilla especialmente pero que también exprime al máximo las infinitas cualidades de los secundarios, un grupo en el que no sobra nadie. Todos los personajes funcionan como un engranaje perfecto.



Mucho más que en temporadas anteriores ‘Veep’ ha sabido introducir una crítica de lo más ácido a todo el sistema político estadounidense. En este sentido, es casi una versión cómica de ‘House of Cards’, o al menos comparten mensaje, aunque desarrollado de forma absolutamente opuesta. La mezcla de un gobierno que se mueve continuamente en el desastre (la parte cómica), con una dosis de ironía política (la parte crítica) es la mejor baza de la serie para enganchar al espectador, que cae rendido a los pies de la Casa Blanca.



A pesar de no ser una serie concebida para una mayoría, ‘Veep’ disfruta de un éxito muy destacado en el catálogo seriéfilo de HBO. Durante cuatro temporadas se ha movido en torno al millón de espectadores por episodio, un dato muy bueno para la cadena, que además emite la serie justo después de la joya de la corona, ‘Juego de Tronos’. Una prueba más de la calidad de la serie, que además atesora tres Emmys consecutivos como mejor actriz cómica para Louis-Dreyfus. Y no extrañaría a nadie que se llevase la cuarta estatuilla a casa en la próxima entrega de premios.



‘Veep’ es de esas series que crean comunidad, un grupo de fans dispuestos a defender la serie hasta el final y que, sin ser muchos, sí que son completamente fieles. No es fácil explicar de qué va la serie y, precisamente por eso, es por lo que tienes que verla.