Número de Serie

La ficción nacional tiene que tomar el pulso de la sociedad en la que vive y en este aspecto nuestro país clamaba una serie como ‘La Embajada’, que incluye todo el imaginario actual de la corrupción política pero llevado al escenario de la alta diplomacia, con la habitual e impoluta factura de Bambú Producciones y un guion que anima al espectador a posicionarse desde el principio. Ambición, traiciones, mentiras y apariencias dan forma a una ficción que ya tardaba en llegar.



Es complejo armar una serie que no sólo incluya tramas múltiples sino que también baile alrededor de varios géneros. ‘La Embajada’ no solo es ambiciosa en su impecable producción técnica, sino que también intenta confeccionar una historia en la que haya momentos para la tensión, el drama romántico y una buena dosis de entramado político bajo el techo de una inmunidad diplomática en la que nadie está a salvo.



En torno al matrimonio formado por el embajador español en Bangkok Luis Salinas (Abel Folk) y su mujer Claudia (Belén Rueda), se nutren todas las tramas de la serie. Con un punto de partida en el que Claudia se acuesta con el novio de su hija (interpretada por Úrsula Corberó) o que el propio embajador lo incluye en su círculo de confianza, ya os podéis imaginar el resto.



La serie cuenta con un repartazo. Así, en superlativo. Incluye, entre protagonistas y secundarios, a una parte muy notable de la industria seriéfila nacional, permitiendo que cada uno, tanto si es del reparto principal como si no, tenga una parte destacada en la historia y permita que todos se luzcan.



Es imprescindible citar el trabajo del gran Raúl Arévalo (inmejorable), lo acertada que está Ana Gracia o lo bien que resuelve Carlos Bardem su personaje como un corrupto de manual. También es reseñable Úrsula Corberó, avalada por su larga experiencia televisiva y que aquí muestra una versatilidad que no habíamos visto hasta ahora.



‘La Embajada’ demuestra que la ficción española está lejos de tocar techo y que propuestas como esta suponen puntos de inflexión para que nuestro catálogo se abra a historias nuevas y formas de contar diferentes. Un producto de calidad que sabe escapar de lo banal en todo momento y que reta al espectador para que quiera saber qué hay debajo de la alfombra.