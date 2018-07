Es muy complicado estrenar una serie y que se convierta, al instante, en algo completamente distinto, con un estilo diferenciado, una serie que no se parece a ninguna otra. Javier Calvo y Javier Ambrossi han creado ‘Paquita Salas’, una ficción en la que una representante de actores con estilo de señora de provincias se come la pantalla y se crece en cada escena. Brays Efe realiza un trabajo extraordinario en lo cómico y en lo interpretativo y ha demostrado que es un actor completo, capaz de darle al personaje todo lo que se le puede pedir.



En ‘Paquita Salas’ no hay pudor a la hora de hacer bromas sobre actores y directores conocidos, series de televisión o marcas reconocibles por todos. Y lo hacen con un estilo inteligente y encajándolo de manera muy natural en la trama de Paquita y su lío de mails de Macarena García, la gran actriz de su agencia. Transformar el concepto de señora de toda la vida y llevarla hasta el mundo del cine merecía una serie como ‘Paquita Salas’, que cuenta con una protagonista de la que todo el mundo habla, con frases lapidarias y con caras que no se olvidan. En Twitter hay buena prueba de ello.



Por su parte, Belén Cuesta puede hacer lo que quiera que le va a salir bien. Su capacidad para hacer reír es incuestionable y verla en su personaje de asistente de la gran dama de la representación de actores y enamorada del repartidor es un lujazo. Un clásico que ella sabe llevar a su terreno y sin recurrir al cliché en ningún momento.



La serie tiene un punto muy actual y tanto el guion como la forma de rodarlo tienen la calidad suficiente como para emitirse fuera de una plataforma online. ‘Paquita Salas’ conecta con el espectador digital y con el seriéfilo, porque consigue atrapar tu atención de principio a fin. No hay una sola frase de relleno en todo el piloto y eso es lo que más se agradece a la hora de disfrutar de una ficción.



A ‘Paquita Salas’ le basta y le sobra con un capítulo inferior a la media hora para engancharte y querer ver el segundo acto seguido. “Paquita Salas se pone el mundo por montera y maneja la ciudad”. Es solo una de las grandes frases de un 'opening' que merece la pena verlo por sí mismo. Todo el mundo va a empezar a hablar de la nueva serie de Flooxer, así que no dejes que te lo cuenten.