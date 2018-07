'Twin Peaks': tercera temporada 25 años después

Era un rumor que se venía escuchando desde hacía demasiado tiempo, pero era tan inverosímil que costaba creerlo, sobre todo porque nadie imaginaba que David Lynch iba a resucitar la serie que dio la vuelta al mundo en los primeros años 90.



El 3 de octubre tanto Lynch como Mark Frost lanzaron un tuit que sirvió de detonante: “ese chicle que te gusta se volverá a poner de moda”. No era un tuit inocente, ya que hacía referencia a una goma de mascar fundamental para el agente Cooper y la resolución del asesinato de Laura Palmer y que fue mencionado en el último episodio de la serie. No fue hasta ayer, 6 de octubre, cuando Showtime confirmó (con vídeo promocional incluido) que la serie regresará un cuarto de siglo después con 9 capítulos.



Los detalles los ha dado el propio Frost quien, en una entrevista a TV Line, ha lanzado algunas claves de este bombazo seriéfilo: todos los episodios estarán coescritos por Lynch y Frost y la dirección de todos ellos recaerá en el mismísimo Lynch. También ha anunciado que no se trata de un remake, sino de una continuación de la serie original; es decir, una tercera temporada en toda regla.



La mayor incógnita está en el reparto, en quiénes del casting original volverán a interpretar a los peculiares personajes de la serie. Hay algunas dificultades, ya que algunos han fallecido como Jack Nance (Pete Martell) y Frank Silva (Bob) y otros tienen muy difícil su justificación dramática (como Leland o la propia Laura Palmer/Madeleine Ferguson). Según Frost, habrá una interesante mezcla de viejos y nuevos personajes.



La noticia ha causado un tremendo impacto en los fans, que han celebrado el regreso de su serie fetiche y de una de las ficciones con mayor impacto cultural en la televisión de los últimos 25 años. Está por ver cuál es el estilo que Showtime imprimirá a esta nueva 'Twin Peaks' 2.0. Las expectativas son altísimas y será David Lynch el que soportará todo el peso, sea cual sea el resultado final. Un reto más para el director que rompió las reglas de la televisión con 'Twin Peaks'. ¿Lo volverá a hacer?