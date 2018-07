'True Blood' termina la sexta temporada con un final anticlimático

Que ‘True Blood’ siempre ha tenido un toque facilón, sexual y de locura constante nadie lo niega, pero lo que han hecho esta temporada ha estado muy falto de originalidad y sobre todo, de interés para el espectador. De hecho, ha sido un alivio que hayamos tenido una temporada de 10 capítulos, en vez de los 12 habituales. No obstante, la serie se ha mantenido muy fuerte, en torno a los 4 millones de espectadores.



¿Por qué entonces una serie que ha bajado tanto su calidad sigue siendo opción predilecta de los espectadores? Porque se ha convertido en un guilty pleasure en el que la sangre, los pezones y los disparates se suceden sin descanso.



Pam se ha convertido en la salvadora indiscutible de la temporada. No es que la vampira más ácida ever haya tenido una trama consistente, pero al menos ha aliviado el aburrimiento sumo de algunos capítulos. Sin ella todo el arco de la prisión de vampiros y de la hepatitis V hubiese sido un puro difícil de fumar.



La transformación de Bill Compton en Billith nos prometió algo que luego no se ha cumplido. ¿Tanto alboroto para que Bill pueda levantar vasos de la mesa y pueda pasar unas horas al sol? El mismo fraude se ha producido con Warlow, cuyo final, acelerado y sin sentido alguno, ha terminado a base de trompicones y golpes de efecto sacados de la manga. (La escena en la que el abuelo de Sookie y Jason vuelve para salvarlos es realmente vergonzosa).



Para colmo la Season Finale ha terminado con un “seis meses más tarde” que ha provocado un aburrimiento aún mayor en los últimos quince minutos del episodio. Ya hemos visto de todo en la serie, así que un puñado de vampiros infectados (probablemente) con Hepatitis V no va, precisamente, a dejarnos pendientes hasta que empiece la séptima temporada. Así han despedido su finale más anticlimática.



A pesar de todo, el noveno capítulo de la temporada tuvo una calidad muy notable. El episodio, centrado en la liberación de los vampiros y en el entierro de Terry Bellefleur, puso el contrapunto a una temporada mediocre. Un episodio que nos hizo olvidar el desastre que ha sido la sexta temporada.



¿Seguiremos viendo 'True Blood'? Por supuesto, pero no con los mismos ojos y desde luego jamás con las mismas expectativas. Con todos los puentes quedamos, pocas ideas quedan para la séptima temporada, aunque todavía nos queda ver cómo saldrá Eric de su calcinamiento en las altas montañas de Suecia. Esa, al menos, ha sido una secuencia buena e inesperada.