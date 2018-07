'True Blood' despide su cuarta temporada con un final de impacto

¡¡¡CONTIENE SPOILERS!!!

La cuarta temporada empezó con Sookie en el mundo de las hadas, tras descubrirse que la protagonista de 'True Blood' era una de ellas. Sólo permaneció allí unos diez minutos, pero en el mundo real transcurrieron catorce meses. Un salto temporal que favoreció un gran giro y evolución en muchos de los personajes, salvo en la camarera rubia, para la que tan sólo había pasado un cuarto de hora. Fue entonces cuando supimos que Jason era policía, que Adam era el rey de los vampiros de Louisiana y que Tara tenía novia y participaba en peleas ilegales.



Y a lo largo de los 12 capítulos que componen la cuarta temporada han aprovechado muy bien este paso del tiempo en los personajes. El triángulo Eric, Sookie y Bill se ha hecho más intenso que nunca, sobre todo a raíz del encantamiento que sufre Eric a manos de Marnie. Como consecuencia, la relación entre Sookie y Eric ha estado repleta de buenos momentos, sexuales y no. El sueño erótico entre los protagonistas de esta historia de amor a tres bandas es una metáfora contundente de todo el espíritu de la serie y de la psicología de Sookie, un personaje injustamente odiado.



En cuanto a la trama del enemigo de temporada, ha sido un deleite contar con la actriz Fiona Shaw ('Harry Potter') para interpretar a la nigromante Marnie Stonebrook. Su personaje, mitad inocente, mitad perturbada, ha encajado muy bien en la trama global y en el estilo de 'True Blood'. Gracias a sus hechizos hemos tenido la oportunidad de ver escenas inolvidables, como las cadenas de plata rodeando el cuerpo de los vampiros o el momento en el que Jessica quiere, en contra de su voluntad, ir directa hacia el sol.





Al final Marnie acaba derrotada por los vampiros, aunque antes tuvo tiempo de absorber el espíritu de Antonia Gavilán de Logroño (una bruja española de la Inquisición) e introducirse en el cuerpo de Lafayette en su jugada final. Tras aceptar su derrota parte junto con otros muertos al cementerio, con la entrañable abuela de Sookie entre ellos.



En el capítulo final, los ensangrentados Bill y Eric curan sus heridas chupando, cada uno, de los brazos de Sookie. Ella decide, en ese momento, quedarse sola y no elegir a ninguno de los dos. Y a los espectadores nos pasa un poco lo mismo, así que ¿por qué no hacer de ellos un trío oficial tal y como apareció en el sueño? Si una serie como 'True Blood' no se puede permitir una trama así, no lo puede hacer ninguna otra.



El episodio final, la antesala perfecta para la quinta temporada

El 11 de agosto HBO anunció que 'True Blood' tendría quinta temporada, con otros doce episodios. Y si tenemos en cuenta que el recorrido temporal de la serie es más o menos un día natural por capítulo, esta última season finale cobra una fuerza especial. Eric y Bill, están bajo amenaza de muerte por la Autoridad, y ambos han otorgado la "muerte verdadera" a Nan Flanagan, la más mediática de todos los vampiros. Sookie se ve en la misma cocina donde murió su abuela con el cuerpo de Tara ensangrentado entre sus brazos tras haber recibido un disparo a manos de Debbie, novia del hombre lobo Alcide. Como guinda Russell Edgington ha escapado de la trampa de cemento y plata en la que Bill y Eric lo encerraron en la tercera temporada. Y la nota sensual, y sexual, la ponen Jessica y Jason, que son una pareja en la que saltan las chispas por todos lados.





¿Se puede pedir más para la próxima temporada? Sí, que no tuviéramos que esperar tanto, ya que si las previsiones se cumplen no veremos nuevo material de 'True Blood' hasta junio de 2012. Aunque al menos tenemos la convicción de que la serie mantendrá el buen nivel que ha llevado hasta ahora, en el que en cada temporada han sabido darnos lo que queremos. Hasta entonces seguiremos con ganas de sangre.