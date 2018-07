El tobogán de 'Cómo conocí a vuestra madre'

La novena temporada de 'How I Met Your Mother' transcurrirá en un fin de semana, con los imprescindibles flashbacks y flashforwards marca de la casa. Es una buena elección condensar el recorrido de la temporada en un tiempo tan corto, pero el desgaste de la serie hace que la idea haya resultado menos brillante de lo que merecía. Es el precio de llevar 192 episodios en antena.



El romanticismo de Ted nos satura menos de lo habitual por las escenas que ha compartido con la futura madre de sus hijos. La escena del faro es la mejor prueba de que la serie irá soltando pequeños caramelos hasta que lleguemos al culmen: el momento en el que se conocen. Por fin conoceremos el significado de la escena de la estación de tren y podremos ver a Ted feliz por primera vez en la historia de la serie. Al menos esta temporada lo odiamos un poco menos.



Lily sigue siendo de lo mejor. A pesar del abuso del 'Thank you Linus' de esta temporada nos sigue haciendo gracia. Con Lily siempre te ríes. Lo que convence menos es la separación de Marshall del resto del grupo. Esperemos que las escenas en el coche con Daphne no se prolonguen más allá del capítulo 13, en el que la serie hará el parón de navidad hasta enero.



Barney y Robin están un poco apagados. El hotel no les sienta bien y sus tramas se ven un poco limitadas. Son demasiados altibajos en la pareja y es difícil contar cosas nuevas. Aun así queremos que llegue la boda y respirar tranquilos cuando por fin estén casados. O no.



Ver 'How I Met Your Mother' es subirte en un tobogán, con capítulos mediocres y con otros que nos siguen gustando. Pero incluso en sus momentos más bajos siempre nos entretiene. Aunque no veamos un plano actualizado de los hijos, que siguen congelados en la primera temporada, merece la pena ver lo que hay detrás de la madre más nombrada en la historia de la televisión. Ánimo Ted, tú puedes.