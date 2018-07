'The Walking Dead': la serie que nunca decepciona

El comienzo de la cuarta temporada de 'The Walking Dead' no ha decepcionado en absoluto. La prisión continúa como escenario para que los antiguos y los nuevos personajes convivan cercados por los zombies. Los supervivientes de Woodbury acompañan ahora al grupo, de nuevo liderado por Rick, quién termina por superar el fantasma de Lorie en una trama muy bien llevada.



Rick ya no es ese policía noble incapaz de hacer nada malo; ahora es alguien completamente nuevo que ha dicho y hecho cosas que nunca hubiese imaginado. En el primer capítulo de la cuarta temporada se ve a sí mismo reflejado en una mujer que vive aferrada al recuerdo de su marido, transformado en zombie. Un hecho que le sirve para darse cuenta de que si ha sido capaz de superar la muerte Lorie será capaz de superar muchas otras cosas.



La elipsis temporal, muy bien narrada, te muestra los cambios que, aunque sutiles, han experimentado todos los protagonistas. Daryl, después de que su hermano muriese, ya no es tan independiente y necesita más al grupo, mientras que Beth (la hija pequeña de Hershel) ha crecido a pasos forzados y ya no es la niña sensible del principio. Lo mismo ha ocurrido con Carol que se ha transformado completamente desde que comenzó la serie, un hecho que quedó demostrado en la secuencia en la que explica a las niñas de la prisión cómo usar un cuchillo.



De los nuevos personajes destaca sobre todo el médico ex alcohólico, quizás el más interesante de todos y el que más juego dará durante la cuarta temporada. Por el momento no hay rastro del Gobernador, pero sí de los zombies, cada vez más numerosos. Ahora que son más en el grupo estarán mejor preparados para acabar con los walkers, pero también para que surjan más problemas entre ellos en la lucha por la supervivencia.



Quién nos trae la mayor sorpresa del capítulo es otro de los nuevos. Patrick, uno de los ex habitantes de Woodbury que muere de forma inesperada y se transforma en zombie. Un gran final para uno de los grandes regresos de la temporada. ¿Quién quiere series nuevas mientras existan series como 'The Walking Dead'?