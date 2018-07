'The Walking Dead': Negan deja de ser una leyenda

Por desgracia para los protagonistas de ‘The Walking Dead’, Negan ha dejado de ser una leyenda para convertirse en una cruda realidad. La sexta temporada de ‘The Walking Dead’ ha sido vigorosa y trepidante. 16 episodios que han creado tensión y angustia a los espectadores, al poner al grupo en un continuo peligro tras el derrumbe de Alejandría pero, sobre todo, con la aparición de Negan y sus Salvadores. Tras un incesante goteo y continuas menciones a su nombre, el nuevo malvado no hace su aparición estelar hasta los últimos minutos de la finale, en la que explica a Rick y a los demás que el nuevo orden mundial ha cambiado y que él está a la cabeza.

Con un sanguinario cliffhanger, Negan mata a uno de los miembros del grupo con un bate repleto de alambres. Así se despide la temporada, estableciendo, como suele ser habitual, las bases para la siguiente tanda de episodios, que no será otra cosa que la sumisión de los protagonistas hacia las órdenes del maquiavélico Negan. Algo que por otro lado estamos deseando ver.

La secuencia final, con una poderosa puesta en escena, muestra a Rick y al resto arrodillados ante quién será su nuevo líder, una humillación que no habíamos visto en toda la historia de la serie. La gran pregunta es: ¿cómo van a ser capaces de deshacerse de un auténtico ejército de sádicos mucho peor que ellos mismos?

En paralelo, la versión más suicida de Carol se ve rescatada tanto por Morgan como por una nueva tribu de la que hasta ahora no se sabía nada, aunque parece que son todo lo contrario que los Salvadores. La evolución de Carol, el gran personaje femenino de la serie, ha sido de lo más interesante, pasando de ser la más agresiva a la más vulnerable durante todo el arco de la temporada. Una transformación inevitable para todo lo que ha llevado sobre sus hombros.

La temporada termina con no pocas novedades: Michonne y Rick como inesperadísima pareja (contradiciendo de forma absoluta la evolución de los cómics), Maggie embarazada de Glenn (aunque parece que con pocas esperanzas de tener al bebé) y Carl con la pérdida de un ojo, lo que lejos de convertirlo en más débil lo hace todavía más adulto de lo que ya es.

Los haters que se quejan continuamente de que en ‘The Walking Dead’ no ocurre nada no tendrán muchos motivos para la crítica en la sexta temporada, de un nivel altísimo y con una factura de producción absolutamente envidiable. Lo que venga en la séptima será sin duda igual o mejor que lo que acabamos de ver. Ojalá pudiésemos decir lo mismo sobre ‘Fear The Walking Dead’.