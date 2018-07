'The Mysteries of Laura': cuando Debra Messing no es suficiente

En líneas generales el piloto de 'The Mysteries of Laura' es aceptable, pero se queda en eso, en una serie que no provoca ni frío ni calor. No es lo suficientemente mala para ser un guilty pleasure pero tampoco es una serie de la quieras ver una temporada completa de 22 episodios. El guión es plano y en ningún momento del episodio sube la intensidad, ni hay siquiera una escena mínimamente memorable.



Laura es una detective desordenada, desaliñada y desbordada como madre. Eso sí, en su trabajo no falla, es infalible. Y por lo que se intuye en cada episodio Laura resolverá un caso de asesinato. En el primer capítulo es su propio capitán el culpable y ella se ve obligada a arrestarle. El caso te lo mastican tanto que al final te da igual quién sea el asesino, no hay un mínimo suspense. La serie, desde su base, no tiene chispa.

Debra Messing es una actriz con carisma, aunque más resuelta en comedia que en drama, pero en definitiva es una actriz más que decente y sobre todo, televisiva. Pero este es un personaje en el que no termina de encajar del todo, como si fuese un vestido dos tallas más grande con el que no acaba de estar cómoda.



Como en la serie española, se trata de una madre separada con dos gemelos y con un ex marido que a la vez es su jefe. Un esquema que podría funcionar si la serie tuviese más ritmo y sobre todo que tuviese mejor desarrollada la parte del caso de asesinato de cada capítulo, que parece escrito para una serie de los 80, algo claramente insuficiente para el espectador de hoy.

'The Mysteries of Laura' está para el espectador 100% fan de los procedimentales, que simplemente quiere pasar el rato viendo una serie que es decente por la mínima.