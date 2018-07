Es muy difícil explicar 'The Good Wife' para aquellos que no la ven (y que no saben lo que se pierden). Es imposible de encasillarla en un género concreto y si nos gusta tanto es por su atención a los pequeños detalles, por ese reposo dramático que tiene y que ahora mismo es imposible encontrar en cualquier otra serie de las networks. ‘The Good Wife’ fue, y sigue siendo, un oasis seriéfilo.



La quinta temporada ha puesto la serie patas arriba. Alicia y Cary se van de Lockhart & Gardner para crear su propio bufete. Una trama en apariencia simple pero que ha tenido su punto álgido en el quinto capítulo, que será recordado por los fans de la serie durante mucho tiempo. El episodio, que enfrenta a Will y Alicia como nunca antes lo habíamos visto, supone un cambio total en el (buen) futuro de la serie.



La decisión de que Alicia trabaje por su cuenta crea un nuevo abanico de posibilidades y le da a la serie muchísima munición. Y si algo sabe hacer el matrimonio King (creadores de la serie) es dosificar las tramas para que siempre nos quedemos con ganas de más.



Todo lo que ocurra a partir de ahora estará afectado por la decisión de Alicia, que se enfrentará a Will tanto en los juzgados (algo que estamos deseando) como en sus propias emociones. Puede que ya no sean compañeros de trabajo pero la química que hay entre ellos no es fácil de olvidar, por mucho que Will le confiese al hermano de Alicia que "se ha terminado". No nos lo creemos, no lo aceptamos.



En pocas semanas 'The Good Wife' alcanzará la mágica cifra del capítulo número 100 y lo hace en uno de sus mejores momentos. No todo ha sido perfecto en la historia de la serie (como prueba está el desperdicio de Kalinda) pero lo que sí mantiene intacto es un estilo único, un subtexto permanente en las emociones de los personajes y un manejo de los silencios y las miradas al que es imposible resistirse.



Con 'The Good Wife' los lunes son mejores. Lo malo es que hay que esperar al siguiente lunes para poder disfrutar del próximo episodio. Y lo bueno es que siempre merece la pena.