'The Good Wife': ¿es hora de cerrar la puerta?

SPOILERS. No sigas leyendo si no has visto el final de la sexta temporada de ‘The Good Wife’

Acostumbrados al nivelón habitual, te quedas un tanto desencantado cuando ves el más mínimo atisbo de que ‘The Good Wife’ baja la guardia. La sexta temporada comenzó muy bien, desarrollando la trama del juicio de Cary durante la primera tanda de episodios para centrarse, con menos acierto, en la carrera de Alicia para ser Fiscal del Estado. Si a esto le sumas que es la primera temporada completa sin Will Gardner y que Archie Panjabi (Kalinda Sharma) ha abandonado la serie, es normal pensar que ‘The Good Wife’ merece un final tan brillante como el conjunto de la serie.

Que ‘The Good Wife’ no deba prolongarse más allá de la séptima temporada no quiere decir en absoluto que no hayamos disfrutado de una temporada con momentos brutales, como los episodios en los que hemos podido adentrarnos hasta el último recoveco de la mente de Alicia o su incesante tonteo con Finn Polmar, que tiene su punto álgido en la extraordinaria Season Finale, escrita por el matrimonio King y dirigida por el propio Robert. Estaba claro que querían tener el control desde la primera hasta la última línea de diálogo.

Es la temporada en la que más ha cambiado todo, con Alicia comenzando en el despacho que empezó con Cary hasta ganar unas elecciones a Fiscal del Estado para luego renunciar y acabar (presuntamente) como socia del señor Channinng, como llevamos esperando desde que el personaje interpretado por Michael J. Fox hizo su primera aparición en la serie en el sexto episodio de la segunda temporada. No podríamos imaginar nada mejor que esta nueva pareja para derribar al renombrado despacho de Lockhart, Agos & Lee.

Queda claro, por tanto, que los King no han querido sacar a Alicia de los juzgados y que la dejarán como abogada defensora hasta el final de la serie. Un gran acierto que compensa los altibajos que han tenido los episodios centrados en su campaña, que ha tenido menos fuerza de la habitual y que ha sido más previsible de lo que la serie ha demostrado con creces hasta ahora.

Kalinda se marcha. Una gran despedida de la que nos costará recuperarnos. Para nuestro deleite se ha despedido de Alicia en la barra de un bar, prometiendo no volver a verla y confesándole que ha sido su mejor amiga. Al menos nos ha quedado un último chupito entre ambas. Después, en su última secuencia, con gafas de sol y las obligadas guitarras eléctricas, se va un gran personaje, aunque lo mejor de Kalinda quedó en las tres primeras temporadas, antes de que la espantosa trama de su marido formase parte de nuestras vidas.

Ver a Alicia beber vino a solas, vivir con pasión los casos a los que se enfrenta, las carcajadas de Diane, los inmejorables monólogos de Eli, los elegantes trajes de Cary… La serie ha creado un imaginario que nos tiene a sus pies desde el primer día y justamente por eso queremos seguir fieles hasta el final. Los King dijeron que la séptima temporada sería la última y no parece que sean de los que estén dispuestos a continuar la serie sin la propia Alicia Florrick. Para eso ya tenemos a Shonda.