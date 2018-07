'The Good Wife': cuando lo mejor está por llegar

La segunda temporada acabó con una fantástica escena de amor en la que Alicia y Will finalmente daban rienda suelta a una tensión sexual que permanecía latente desde el principio. Un ascensor y una habitación de hotel eran testigos de un encuentro deseado por los fans de la serie desde el capítulo piloto. La Season Premiere de la tercera temporada empezó justo donde terminó la anterior, aunque hasta el final de capítulo no supimos si Will y Alicia estaban juntos o no. Y por suerte para nosotros lo están, aunque sea a escondidas de los demás.



Pero no todo va a ser un camino de rosas para la pareja. Al final del 3x01 hay una escena muy clarificadora en la que Alicia se mira a sí misma en el espejo con rostro culpable. El título de la serie, la buena esposa, cobra más fuerza que nunca. ¿Será Alicia capaz de tener una relación con Will le pese a quién le pese? Lo más probable es que no sea así, porque los guionistas necesitan artillería para tenernos enganchados durante una temporada más y las que vendrán, con suerte, después.



Lo mismo ocurre con la conversación que mantienen Diane y Will en la última escena del 3x02, cuando Will asegura que despedirá a Alicia en el caso de que sea perjudicial para el despacho de abogados. Una situación que se dará en más de una ocasión si tenemos en cuenta que Peter Florrick, el ex marido de Alicia, es ahora el nuevo Fiscal.



Los excelentes secundarios

Todos los personajes secundarios en 'The Good Wife' están magníficamente desarrollados, en especial Kalinda y Eli Gold. Kalinda y Alicia han perdido la conexión que tenían desde que se supo que la intrépida investigadora había mantenido relaciones sexuales con Peter Florrick. Lo que antes era una relación profesional repleta de complicidad, ahora está llena de momentos y silencios incómodos. Una jugada maestra de los guionistas que seguro nos devolverán en forma de reconciliación por todo lo alto.



Otro de los grandes aciertos de la temporada ha sido trasladar a Eli Gold al despacho de abogados de Lockhart & Gardner. Eli es incansable e insaciable y no parará hasta ver cómo Peter se posiciona en la carrera para ser Gobernador del Estado. Y tampoco podemos obviar que desde el final de la primera temporada Eli borró un mensaje del móvil de Alicia en el que Will le declaraba su amor. Sabemos que, en algún momento, esta traición saldrá a luz.



Seguro que también veremos en muchos de los nuevos capítulos a Peter involucrado en los casos en los que Alicia actúe como abogada defensora. Tanto el nuevo fiscal como el antiguo abogado junior de Lockhart & Gardner, Cary Agos, harán lo posible por ganar todos los casos que puedan y arrinconar así al despacho de abogados de la ex señora Florrick.



Y aunque resulte una obviedad, es necesario volver a destacar (por enésima vez) la grandísima interpretación de Julianna Margulies que, merecidamente y por fin, se llevó al Emmy 2011 a mejor actriz dramática por su complejo papel de Alicia Florrick. El resto del reparto acompaña a Marguilies en calidad, pero la protagonista de la serie se come la cámara en cada plano.



Acaba de empezar una de las mejores series del momento y tras los dos primeros capítulos se puede vislumbrar lo que será otra gran temporada. La audiencia ha permanecido fiel y lo que es mejor, el guión de la serie mantiene intacta su calidad, de las más altas que se disfrutan ahora en las networks americanas. Tenemos todavía muchos capítulos por delante, pero ya es posible asegurar que en 'The Good Wife' lo mejor está siempre por llegar.