The CW da un giro y vuelca toda su energía en la ciencia ficción para adolescentes

The CW tiene un público muy claro: adolescentes y mujeres entre 18-34 años. La cadena lo sabe y no se acompleja por ello. Por este motivo ofrece series en las que predomina el buen físico de sus actores (sobre todo masculinos) y sin grandes complicaciones argumentales. En la próxima temporada lo hará, además, con un especial refuerzo de series de ciencia ficción y fantasía.



De las cinco nuevas series que conforman los 'upfronts' de The CW solo 'Reign' parece ser distinta, aunque habrá que esperar hasta ver el piloto completo. El 17 de octubre comienza este híbrido de género histórico y drama teen basado en la biografía de María de Escocia, también conocida como María Estuardo. Será curioso, como mínimo, ver esta especie de 'The Tudors' dirigida, sobre todo, a chicas adolescentes.



Basada en una novela del mismo nombre 'The 100' comenzará en la 'midseason'. El punto de arranque de la serie es un apocalipsis químico que apenas ha dejado habitantes en el planeta. Para saber si la Tierra es habitable, los líderes de una estación espacial envían a un grupo de 100 presos adolescentes para comprobar si es posible, o no, vivir en el planeta Tierra.



Hasta 2014 tampoco comenzará 'Star-crossed’, otro drama teen, aunque esta vez con toque de ciencia ficción. La serie cuenta la historia de amor entre una chica y un chico extraterrestre. Para más inri, la serie está ambientada en un instituto, al que llegan siete nuevos estudiantes alienígenas. Este argumento tan febril sólo puede desarrollarse en The CW.



Más ciencia ficción. El 9 de octubre comienza 'The Tomorrow People', basada en una serie británica. El protagonista es Stephen, un chico que en principio padece un trastorno mental pero que en realidad pertenece a un grupo de seres humanos con súper poderes como consecuencia de la evolución humana.



Sin duda, el plato fuerte de la cadena comienza el 3 de octubre con 'The Originals', spin-off de 'Crónicas Vampíricas'. The CW está dispuesta a sacar todo el partido a su serie estrella y qué mejor que hacerlo a través de una serie derivada de su ficción más exitosa. Lo más probable es que no logre el mismo éxito que su predecesora, pero seguro que logra mejores datos que todas las apuestas pueriles de ciencia ficción que The CW lanzará esta temporada.