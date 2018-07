Número de Serie

Parece que una simple infidelidad no da suficiente material para una serie de diez capítulos, pero el piloto de ‘The Affair’ cambiará tu opinión. La acertada elección del casting, con Dominic West (‘The Wire’), Maura Tierney (‘ER’), Joshua Jackson (‘Fringe’) y Ruth Wilson (‘Luther’) te mete de lleno en la historia de apariencias, mentiras, auto engaños y crisis existenciales que componen la serie.



Los protagonistas, Noah y Alison, se atraen desde el primer minuto en que se conocen y a modo de flashforwards sabemos que su historia les ha traído consecuencias devastadoras. Ambos, por diferentes motivos, tienen un matrimonio que ya no funciona. En el caso de Noah porque los años y la rutina han acabado con la pasión y en el caso de Alison porque la muerte de su hijo dejó al matrimonio fuera de juego. El descontento de los dos con su propia vida sentimental es, precisamente, lo que les une como pareja de amantes.



Los episodios están narrados desde sus respectivos puntos de vista y lo más curioso es que hay algunas situaciones y diálogos que son completamente diferentes según cuál sea la perspectiva del protagonista. Por ese motivo, el espectador no tiene claro quién comienza el affair, quién provoca al otro o quién de los dos da el primer paso. Se trata de un recurso narrativo muy bien planteado y que enriquece mucho la originalidad de la serie.



El tono es, también, muy interesante. ‘The Affair’ no está concebida como un thriller pasional, en el que los protagonistas están siempre a punto de ser descubiertos y en el que hay tórridas escenas de sexo. Se trata de un ritmo muy pausado que, además, esconde una parte misteriosa, inquietante, que te desconcierta, sobre todo porque sabes que la historia no acaba bien para los dos protagonistas, que están testificando ante un inspector de policía durante los flashforwards.



‘The Affair’ no es una serie de mayorías pero desde luego es una de las mejores propuestas del año en cuanto a nuevas propuestas dramáticas. La audiencia, como era previsible, no ha sido espectacular pero esperemos que al menos sea suficiente para que consiga renovar por una segunda temporada. Y si no siempre podemos disfrutar de los nueve capítulos que tenemos por delante.