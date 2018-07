La tercera temporada de 'Juego de Tronos' promete sangre, fuego y batalla

'Juego de Tronos' es, desde luego, una serie de calidad ascendente. Si la primera sirvió para situar al espectador en medio de tanto personaje y la segunda para introducir nuevos protagonistas y asentar a los que ya conocíamos, la tercera será la temporada en la que la guerra empiece bajo la promesa de ser duradera.



Daenerys Targaryen quiere que sus dragones crezcan más y más. Además, la princesa Khalessi prepara un ejército despiadado que no teme a nada ni nadie. Si algo queremos ver los seguidores de 'Juego de Tronos' es a Khalessi enfadada mientras reclama lo que es suyo.



Tyrion Lannister continúa repudiado por toda su familia, a pesar de haber arriesgado su vida durante la batalla contra el rey Stannis Baratheon. La conversación entre Tyrion y su padre, Lord Tywin, es el mejor reflejo de lo afilados que están los diálogos en 'Juego de Tronos'. Una cualidad que se extiende también a la tensa conversación entre la reina Cersei y el caído en desgracia Tyrion.



En Desembarco del Rey también se encuentra Sansa, alejada de su familia y humillada por el malvado rey Joffrey. La joven está tan desesperada por salir de allí que confía en Meñique para reunirse con su familia. Una confianza que pagará muy cara.



Otro de los mejores momentos del episodio fue la cena entre el rey Joffrey, Cersei, Lady Margaery y su hermano. Aún no se ven las intenciones de la joven Margaery pero está claro que la falta de ambición no es una de sus características.



Mientras, Jon Snow sigue secuestrado y ha conocido al Rey más allá del muro, al que promete fidelidad. No queda muy claro si su verdadera intención es abandonar a la guardia de la noche o si por el contrario está siguiendo una estrategia.



El episodio termina con una nueva amenaza a la vida de Khalessi, a quién Barristan Selmy (antes fiel al Rey Robert) salva y promete servirle y reconocerla como la única reina legítima.



Estreno en cines y en Canal+

'Juego de Tronos', que en España se emite en Canal+ y en Antena 3, contó con un espectacular estreno en cines de Madrid y Barcelona ante el regreso de la tercera temporada. Además, Canal+ estrena los nuevos capítulos el 9 de abril, tan solo 8 días después de su emisión en HBO. Ahora solo nos queda disfrutar de una temporada que promete ser épica.